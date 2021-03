¿Qué pasó?

Continúa la conmoción por la muerte de Karina Cuevas, joven de 25 años que atentó contra su vida tras sufrir una presunta violación en un camping ubicado en la región del Biobío. El delito sexual habría ocurrido la noche del pasado 2 de enero, en una fiesta por la celebración de Año Nuevo.

Su familia exige justicia por el trágico desenlace que tuvo la adolescente, mientras que el presunto violador asegura que el acto sexual fue con consentimiento. Mientras tanto, un amigo relató una de las últimas conversaciones que habría tenido con ella antes que se suicidara.

¿Qué dijo el amigo?

Ivory Fuentes fue una de las primeras personas que estuvo con la joven tras presuntamente haber sido violada. Él la fue a buscar al camping Nahuelbuta y la dejó en su casa.

"Encontré unos mensajes y unas llamadas pérdidas de ella y la llamé de vuelta. Me contestó y me dijo 'por fa ven a buscarme, te necesito'".

"La encuentro y estaba llorando, ordenando sus cosas. Yo le digo 'Karina, ¿qué te pasa?', nunca la había visto tan nerviosa. 'Que tal persona me violó' (respondió ella), yo sorprendido y me dice 'en serio'. Mientras me contaba le dije 'ya, agarra tus cosas'. La tomé, la traje a su casa. No se nos pasó en ningún momento en la cabeza que podía pasar algo así", sostuvo.

"Me mataron en vida"

La madre de la mujer, María Cárcamo, entre lágrimas manifiesta que "yo nunca pensé que iba a pasar por esto. Me mataron en vida, yo quiero que se haga justicia. Sé que no me la van a devolver, eso lo tengo claro".

En tanto, su hermana María Cristina Cuevas, expresó: "Un amigo le arrebató todo, su vida, sus sueños, sus metas que ella tenía".

"Ella era una niña muy dulce, tenía muchos sueños, quería seguir viajando, tenía los proyectos de irse a vivir sola, de hecho tenía todas sus cosas", expuso.

Revelan conversación de WhatsApp

Tras la denuncia y con el fin de colaborar en las pericias de la justicia, la familia de Karina puso a disposición de la Fiscalía una conversación por WhatsApp de la joven, la cual sustentaría la denuncia por violación.

La prueba fue detallada por la propia hermana de la víctima, María Cristina, quien señaló que "lo que yo leí es que ella le reclamaba al tipo, que por qué le había hecho eso, si ella lo consideraba su amigo, que ella nunca pensó que podía hacerle algo así. Él dice como pidiéndole disculpas, 'pensé que tú querías'".

Además, agregó que "no le dice textualmente tú me violaste, pero ella le dice por qué le había hecho eso, que ella se sentía mal por lo que le había hecho, que por qué si ella lo consideraba su amigo. Él dio por hecho que ella igual estaba de acuerdo, pero no. Ella le reclama que se sentía mal, que le dolía su cuerpo al otro día, que tiene el recuerdo que ella despierta y con él encima".

Versión del presunto autor

El presunto violador ya declaró, pero el Ministerio Público aún no ha tomado una determinación en cuanto a su participación, donde relató que "cuando ella se levanta ella me dice '¿qué me hiciste?' y eso está todo testificado".

"Yo sorprendido muevo los hombros y le digo '¿qué onda Karina?' y ahí se salió de la carpa y yo le digo 'Karina te llevo a Santa Juana y conversamos' y ella me dice que no, en la tarde conversamos. Y eso fue todo hasta la tarde que hablamos por WhatsApp", aseguró.

"Yo nunca he dicho que no estuve con ella, yo estuve con ella, pero no fue violación fue mutuo", aseguró el hombre.

En ese sentido, afirmó que "ella en la mañana le dice a dos de las amigas que se había sentido abusada de mí, pero que no le dijeran a nadie, entonces yo pienso que se sintió arrepentida o que se olvidó, no se acordaba".

