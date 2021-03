¿Qué pasó?

Virginia Álvarez López es el nombre de una estudiante de 18 años que marcó un hito al ser la primera mujer en liderar la lista de seleccionados para el plan común de Ingeniería de la Universidad de Chile.

La joven, oriunda de Ovalle, región de Coquimb y que egresó del colegio particular subvencionado San Viator, logró ser puntaje nacional en Matemática, siendo el rendimiento más alto entre los 865 aceptados este año en este establecimiento educacional.

Queremos felicitar nuevamente a Virginia Álvarez, quien obtuvo el primer puntaje de ingreso a Plan Común 2021 en la FCFM, sumándose a otras beauchefianas que lo han obtenido en años anteriores https://t.co/32YK3Rzvka pic.twitter.com/u5GeiYfBfk — U. Chile - Ingeniería y Ciencias (@UChile_Beauchef) March 5, 2021

" ‘Ah, piola’"

Sobre su logro, la joven ovallina confesó en declaraciones al diario El Mercurio cuál fue su reacción aseverando que "cuando se publicaron los resultados de la postulación, salió que era la número uno, y dije: ‘Ah, piola’".

Eso sí, confesó que "me sorprendió después cuando me llamaron de la universidad y me dijeron que era la primera vez que una mujer había obtenido el primer puesto en Ingeniería. Pensé que había más mujeres que antes habían estado en el primer puesto".

"Ella está dando un ejemplo"

El registro de Virginia Álvarez fue alabado por el rector de la Universidad de Chile, Enno Vivaladi, quien aseveró que "es un simbolismo enorme. Ella está dando un ejemplo y creo que es súper importante para romper mitos“.

Siguiendo con sus palabras,el personero sostuvo que tras este logro "una de las tareas más importantes que tenemos todos como sociedad hoy, que es la igualdad de género y terminar con un sesgo".

Joven es becada y ya decidió qué estudiar

Sobre los pasos a seguir tras ser puntaje nacional en Matemática, Virginia Álvarez sostuvo que optará por estudiar Física o Astronomía, carrera que podrá cursar con la Beca Andrés Bello, que financia todo el arancel y la matrícula de su carrera.

"Creo que física porque se puede entender el porqué de las cosas, el cómo funciona todo. Eso es súper interesante", admitió.

Además, expresó su deseo de impulsar a otras mujeres al manifestar que "que vean que sí se puede, y que la carrera, aunque antes se pensaba que era solamente para hombres, en verdad no es así y que cualquier persona puede entrar”.