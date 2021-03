Durante la jornada de este jueves fue presentado un tercer proyecto de reforma constitucional que busca establecer un tercer proceso de retiro de fondos previsionales desde las AFP, en el marco de la crisis económica derivada del coronavirus.

Sin embargo, a diferencia de las otras dos iniciativas que se encuentran en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el proyecto impulsado por parlamentarios independientes, PPD, DC y PS utiliza una nueva técnica legislativa que permitiría sortear la valla del Tribunal Constitucional.

"No podemos hacer lo mismo"

En concreto, se trata de una reforma permanente a la Constitución, en vez de una introducción de una norma transitoria. "Para tener resultados distintos, no podemos hacer lo mismo", señaló el diputado Raúl Soto, en referencia clara a cómo le podría ir en el TC.

"Pretendemos modificar el Artículo 19 número 18 de la Constitución que establece el concepto de seguridad social para que allí se permita por una única vez, sin límite de tiempo, a todos los afiliados a una AFP o a una compañía de seguro, hacer su retiro de 10% de AFP, no ligado necesariamente a la crisis sanitaria o el estado de excepción constitucional, sino que más bien por un tema de justicia social", señaló el parlamentario.

AgenciaUno.

Tras esto, agregó que "estamos poniendo sobre la mesa una técnica legislativa distinta, queremos ir de frente, decirle al Tribunal Constitucional que no tenemos miedo, que en definitiva creemos que tenemos absoluta y plena facultad como parlamentarios de hacer reformas constitucionales en esta y otras materias, porque no estamos hablando de un proyecto de ley, estamos hablando de un proyecto de reforma constitucional permanente".

Dos tercios

Paralelamente, Soto confirmó que esta nueva técnica tiene la complejidad de que requiere un quórum más alto para su aprobación, correspondiente al de dos tercios, aunque destacó que en los retiros anteriores (donde se requería tres quintos) se logró superar dicha cantidad de votos en ambas cámaras.

"Nosotros estamos disponibles a asumir el costo político de tener que llegar a concurrir con la voluntad de dos tercios de los parlamentarios para que sea aprobado, pero evitando por el otro lado que vaya al TC, es un riesgo que hay que correr, ponemos esta técnica legislativa sobre la mesa para el debate y que sea la comisión de Constitución la que finalmente decida", señaló.

¿Sería puesto en tabla?

Respecto a cuándo podría comenzar a tramitarse la iniciativa, el diputado reveló que ya se encuentra en conversaciones con Marcos Ilabaca (PS), quien asumiría como presidente de la Comisión de Constitución, con el objetivo de que se ponga en tabla el proyecto.

"Él se comprometió a fusionar este proyecto con los otros dos, por lo tanto eso debiera ocurrir la próxima semana, me imagino, en la primera sesión que tenga él como presidente y a partir de ahí que se dé el debate para ver cuál es la mejor técnica legislativa", señaló.

"Esperamos tener los votos transversalmente"

Por su parte, el diputado DC Iván Flores, que también firmó el proyecto, sostuvo que "no es una locura pensar que podamos tener una restricción de circulación y la pregunta es qué va a hacer la gente que ya ha aguantado un año y los que no han podido aguantar, para poder sobrevivir cuando todavía no sabemos qué ayudas familiares van a llegar".

"Esto es un respiro y esperemos que tengamos los votos transversalmente, porque esto no es un gustito, es la comprensión más ciudadana, es entender el lenguaje de la calle que nos pide por favor que llegue una nueva ayuda a millones de hogares", agregó.

"El Gobierno no ha dado el ancho"

La legisladora del PPD Carolina Marzán, en tanto, señaló que "si el gobierno hace un requerimiento al Tribunal Constitucional a nosotros no nos va a estar dando la espalda, a los que le está dando la espalda es a la comunidad, a las cientos de familias que en nuestro país siguen pasando precariedades, que muchas veces son situaciones extremas".

"Es cosa de ir al territorio y ver de qué manera la comunidad nos pide que se apruebe el tercer retiro. Sabemos y entendemos que no es lo ideal, que nadie quiere que los chilenos y chilenas con sus propios ahorros estén salvando una situación económica a raíz de esta pandemia. Y sin embargo, el gobierno no ha dado el ancho con las ayudas y eso lo vemos a largo de todo el territorio".

Ver cobertura completa