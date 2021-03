Este miércoles, el Ministerio Público determinó que la bala que mató al menor de 6 años llamado Itan, en medio de un enfrentamiento entre Carabineros y delincuentes tras una encerrona ocurrida en Maipú, fue disparada por uno de los funcionarios policiales.

Al respecto, la madre del menor y la tía entregaron su emotivo testimonio tras conocer los resultados del peritaje, a la espera del funeral que se realizará este jueves.

¿Qué dijeron?

Scarlet Ahumada, la mamá del niño, expresó entre lágrimas que: "No sé si decir que tengo calma en mi corazón, porque no la tengo. Me quedo tranquila al saber quién fue la persona que le quitó la vida a mi hijo".

Por su parte, la tía, Leslie Lizama, criticó el actuar del funcionario policial: "Una persona supuestamente con experiencia, que no debería haber disparado a tontas y a locas entre tanta gente que había. Él no puede hacer eso".

Con respecto al funeral, agregó que "se viene lo más fuerte, lo más terrible para nuestra familia. Ahora lo tenemos durmiendo, pero mañana no será así. Será el día más doloroso".

¿Qué señaló Carabineros?

El Ministerio Púbiico esperará todas las diligencias que restan por realizar y que están relacionadas con peritajes, análisis de evidencias y toma de declaraciones para tomar una decisión procesal en contra del uniformado.

"Adherimos a este sentimiento de pesar hacia la familia del pequeño Itan. Como Carabineros proporcionaremos todos los antecedentes a la Fiscalía para que se puedan esclacerecer todos estos antecedentes y estos hechos", declaró Gonzalo Araya, general inspector de la institución.