El receso legislativo llegó a su fin y durante marzo se espera que el Congreso inicie la discusión sobre los dos proyectos de ley que buscan concretar el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP, en el marco de la crisis económica por coronavirus.

De hecho, este martes sería un día clave para la iniciativa que presentó el Frente Regionalista Verde Social (FRVS) y otros partidos de oposición, ya que su admisibilidad podría ser resuelta en la primera sesión de la Cámara del presente mes.

Sin embargo, el debate no solo lo protagonizan los parlamentarios, sino también aquellos que buscan llegar al Palacio de La Moneda y ser el próximo Presidente de la República. A meses de las elecciones presidenciales, algunos candidatos confirmados y los que suenan como eventuales competidores manifestaron su postura.

La opinión de los presidenciables

Joaquín Lavín

El alcalde de Las Condes y candidato presidencial de la UDI señaló no estar de acuerdo con una nueva extracción de los fondos previsionales y apuntó al Estado como el responsable de cubrir las necesidades económicas de las familias que se profundizaron durante la pandemia.

Catalogando al tercer retiro como "complejo", el edil aseguró que "con los ingresos extras del cobre, encuentro que el Estado podría hacer un mayor esfuerzo".

Cabe recordar que Lavín partió como opositor del segundo retiro, pero luego pasó a apoyar la iniciativa, proceso en el que finalmente fue aprobada la opción que presentó el Gobierno.

Sebastián Sichel

El exministro de Desarrollo Social y otrora presidente del BancoEstado recalcó su disgusto con una nueva extracción previsional. Si bien pretende ayudar a la clase media, para él la eventual legislación no sería la manera más adecuada.

"Espero que veamos cómo se puede seguir apoyando a la clase media. No puede ser una excusa para ser popular estar a favor de otro retiro", sostuvo. Aprobarlo sería "mantener el círculo de la pobreza".

Ignacio Briones

El exministro de Hacienda y precandidato presidencial de Evópoli afirmó entender por lo que está pasando la gente, pero se mantiene en desacuerdo respecto a la iniciativa.

"Por supuesto que uno empatiza con las personas, hemos vivido un momento difícil, de mucha angustia", manifestó.

"No me voy a dar vuelta la chaqueta por conveniencia, nunca lo verán en mí, porque hay que ser consistente, hay que hablar de frente, hay que hablar con la verdad, única forma de generar confianza y credibilidad", aseguró.

Mario Desbordes

El expresidente de RN mostró preocupación por aquellos que ya no tienen dinero en sus cuentas de ahorro previsionales, por lo que solicitó la ayuda del Estado.

"Muchos de los que me preguntan no les queda un peso en sus cuentas, no tienen plata. ¿Qué hacemos con esos casos? Hemos pedido que el Ejecutivo convoque nuevamente al panel de economistas transversales", indicó.

"Quiero ser muy claro, lo que estoy diciendo es que es necesaria una ayuda para todos los chilenos", recalcó. En ese sentido, Desbordes postuló que "es necesario que el Estado haga un esfuerzo y entregue un bono contundente. No es populismo, es conocer la realidad del país y actuar en consecuencia".

Paula Narváez

La candidata del PS propuso una idea similar a la de Lavín: ocupar las ganancias del cobre. "Si el Gobierno no aprovecha los recursos del cobre, no quedará otra opción que aprobar el tercer retiro del 10%".

"Espero no tengamos que llegar a ese límite, pues profundiza un modelo donde cada persona se salva rascándose con sus propias uñas", añadió.

Paula Narváez

Ximena Rincón

La presidenciable de la DC pasó de estar en contra a asegurar que tercer retiro será aprobado. El pasado domingo, la parlamentaria ya había dado a conocer que votaría a favor de la iniciativa, pese a que en primera instancia la calificó como "una irresponsabilidad".

"Aprobar el tercer retiro es casi inevitable, lo hemos dicho en casi todos los tonos. Yo voy a respaldarlo, no voy a ser obstáculo", afirmó.

Heraldo Muñoz

La postura del abanderado del PPD genera confrontación dentro del partido. Él afirma que los costos de la crisis "no pueden seguir recayendo en ahorros previsionales de los trabajadores. El Estado debe activar transferencias".

Si se discute un tercer retiro, "es señal de que el gobierno ha fracasado en proporcionar un ingreso fijo para las familias, particularmente en un periodo en que la pandemia sea compleja". Pese a sus declaraciones, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, ya confirmó su apoyo a la eventual legislación.

