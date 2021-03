Siguen las definiciones de los candidatos y candidatas presidenciales por parte de los diferentes partidos políticos del país, de cara a las próximas elecciones 2021 (revisa el calendario electoral).

Renovación Nacional, Evópoli, el Partido Socialista y el Partido Por la Democracia, a través de distintos mecanismos, fijaron quiénes serán sus cartas para ocupar llegar a la Presidencia de la República.

Las elecciones primarias para definir los nombres de los candidatos presidenciales, como también parlamentarias, están programadas para el próximo 4 de julio, mientras que las Elecciones Presidenciales y de diputados y senadores, se realizarán el 21 de noviembre. La eventual segunda vuelta presidencial, en tanto, se realizaría el 19 de diciembre.

Los confirmados

PPD: Heraldo Muñoz

Tras las elecciones primarias realizadas por el Partido Por la Democracia (PPD), se definió que será el excanciller Heraldo Muñoz la carta presidencial de la tienda.

De acuerdo al cómputo oficial de las primarias del PPD, con 350 mesas en 168 comunas del país, Heraldo Muñoz obtuvo un 54% de las preferencias (7.310 votos), imponiéndose a Francisco Vidal, que logró un 43% (5.781 votos), y a Jorge Tarud que alcanzó un 3% (336 votos).

PC: Daniel Jadue

Pese a que confirmó que inscribirá su candidatura a la reelección como alcalde en la comuna de Recoleta, Daniel Jadue ha manifestado que competiría en las primarias de la oposición y, en caso de resultar elegido, iría como candidato presidencial.

"Si el pueblo de Chile me entrega una tarea superior, la asumiré (...) Me imagino que habrá una o dos primarias de la oposición y ahí será cuando el pueblo defina. Y el pueblo define finalmente cuando elige al Presidente de la República", señaló en Radio Pauta.

Partido Socialista: Paula Narváez

Fue el pasado miércoles 13 de enero cuando la otrora vocera de Gobierno Paula Narváez confirmó que será precandidata presidencial del Partido Socialista.

"He decidido ponerme al servicio de ustedes y de mi país. Postularé a precandidatura presidencial en primarias abiertas y ciudadanas", señaló Narváez.

El pasado 28 de enero, y ante la ausencia de otra carta presidencial al interior del partido, el PS proclamó a la exportavoz del gobierno de Michelle Bachelet como su candidata.

PR: Carlos Maldonado

El 23 de diciembre el consejo general del Partido Radical oficializó a su timonel y exministro de Justicia, Carlos Maldonado, como su candidato presidencial.

Unir: Marcelo Díaz

El diputado Marcelo Díaz, hoy perteneciente al partido Unir, del Frente Amplio, fue ratificado como precandidato presidencial en noviembre pasado.

Se trata del único candidato confirmado en el Frente Amplio, sector que se encontraría en la búsqueda de otro nombre que pudiese competir en una eventual primaria, tras la negativa de la periodista y excandidata presidencial Beatriz Sánchez, quien compite por un cupo en la convención constitucional.

Confirmados en Chile Vamos

Sebastián Sichel

Tras su renuncia a la presidencia de BancoEstado, el exministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel oficializó su candidatura presidencial. Según ha señalado, no pretende ser el candidato de ninguno de los partidos de Chile Vamos, sino que una carta independiente dentro del pacto oficialista.

El exmilitante DC lanzó la plataforma "Sumamos con Sichel", destinada a recoger opiniones de ciudadanos, con el objetivo de elaborar su programa de Gobierno.

UDI: Joaquín Lavín y Evelyn Matthei

Otro que aseguró su candidatura presidencial fue el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien además anunció que no se postulará a la reelección en la comuna.

"Hoy parto un nuevo camino. Nuestro país necesita sanar, unirse, integrarse. Lograr que todos vivamos en el mismo Chile. Vale la pena jugarse por eso. Dispuesto a asumir desafío presidencial. No postularé a la reelección en Las Condes", señaló el jefe comunal.

En paralelo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, confirmó que irá a primarias presidenciales, pero además inscribirá su candidatura a la reelección en la comuna.

"Yo voy a ganar la primaria y creo, además, que voy a ganar la presidencia de la República. Y no es fe, son encuestas, buenas encuestas", señaló en Radio Agricultura.

RN: Mario Desbordes

Tras el retiro de la candidatura del senador Francisco Chahuán, el pasado 23 de enero Renovación Nacional proclamó al exministro de Defensa Mario Desbordes como su candidato presidencial, quien obtuvo el voto de un 75% de los consejeros del partido.

En paralelo, el PRI también proclamó al exdiputado y presidente de RN como su abanderado de cara a las primarias que se realizarán en Chile Vamos.

Evópoli: Ignacio Briones

Tras semanas de coqueteos con una candidatura presidencial, el pasado 26 de enero, Ignacio Briones oficializó su renuncia al Ministerio de Hacienda, cargo en el cual fue reemplazado por Rodrigo Cerda.

Tras esto, este sábado 30 de enero, el otrora jefe de la billetera fiscal fue nombrado oficialmente como el candidato presidencial de Chile Vamos.

Los no confirmados

Aún son varias las colectividades que no han definido sus nombres de abanderados presidenciales, como también los personajes políticos que no han abordado abiertamente si competirán, o no, por llegar a La Moneda, o los que aún dependen de ciertas condiciones para llegar a la papeleta.

José Antonio Kast

Pese a que ha señalado abiertamente sus intenciones de llegar a ser Presidente de la República, el líder del Partido Republicano y exdiputado, José Antonio Kast, reveló que restan ciertos pasos en la colectividad.

“Quiero ser candidato presidencial, nos falta constituir el partido en cuatro regiones. Voy a hacer lo posible para que el partido me promueva como candidato y estar en la papeleta en la primera vuelta”, señaló en radio Duna.

Pamela Jiles

Amparada por sus buenos índices en las encuestas de opinión pública, que la situaron, por ejemplo, como la política más influyente del año 2020, la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles se perfila como una posible carta presidencial en la oposición.

No obstante lo anteiror, con el correr de los meses, se ha diluido su apoyo ciudadano como presidenciable en los diferentes sondeos de opinión pública. En la última Cadem, por ejemplo, marca dos puntos.

