¿Qué pasó?

Este lunes el ministro de Salud, Enrique Paris, realizó un balance del manejo de la pandemia de coronavirus que se ha realizado a nivel nacional, reconociendo que se han cometido errores, pero que también se han realizado "grandes logros".

¿Qué dijo Paris?

"Si queremos hacer un balance a través de estos meses de arduo trabajo, se han cometido errores, hay que reconocerlo, pero también hay grandes logros debido al trabajo de los agentes sanitarios, alcaldesas, alcaldes, de nuestros seremis y directores de servicio", afirmó la autoridad.

El ministro afirmó que: "Lo más importante que podemos decir es que tenemos que seguir con la comunicación de riesgo como lo ha dicho la doctora Daza y como lo acaba de decir el doctor Dougnac, casi pidiendo por favor que la gente se cuide para que no lleguen a las unidades de tratamiento intensivo, para que no se hospitalicen, no fallezcan, ese es el mensaje que tenemos que seguir dando".

Aprendizajes

"¿Qué es lo que hemos aprendido? hemos aprendido de la fortaleza del sistema público de salud, de que se puede hacer una alianza entre el sistema público y privado, hemos aprendido que la Atención Primaria tiene que ser fortalecida. Hemos aprendido que Chile es capaz de llevar a cabo un plan de vacunación masivo excepcional, destacado en todo el mundo", expuso Paris.

"Yo creo que hemos aprendido mucho. Sin embargo, tenemos que lamentar y no creo que no sea necesario en algún momento hacerle un homenaje a todos aquellos que han fallecido por efecto de la pandemia, ya sea a los casos comprobados, a los casos presuntos. Creo que ellos merecen un reconocimiento por parte de nosotros, por parte del país y creo que eso lo haremos en algún momento", sostuvo.

Finalmente, recalcó que: "No quiero que la población piense que la pandemia ha sido derrotada, todo lo contrario. Nosotros mismos hemos dicho que observamos un aumento, lo venimos diciendo hace varios días atrás, semanas, y coincidimos con algunos expertos, y por eso es que estamos pidiendo que la población se cuide mucho más".

