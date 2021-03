¿Qué pasó?

El precandidato presidencial por Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, se refirió al proyecto que busca permitir que los afiliados puedan realizar un tercer retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones.

El exministro de Defensa mostró preocupación por aquellos que ya no tienen dinero en sus cuentas de ahorro previsionales, por lo que solicitó la ayuda del Estado.

¿Qué dijo Desbordes?

"Muchos de los que me preguntan no les queda un peso en sus cuentas, no tienen plata. ¿Qué hacemos con esos casos? Hemos pedido que el Ejecutivo convoque nuevamente al panel de economistas transversales", señaló, según consignó Radio Cooperativa.

"Quiero ser muy claro, lo que estoy diciendo es que es necesaria una ayuda para todos los chilenos", recalcó.

Briones no se dará "vuelta la chaqueta"

Por su parte, el exministro de Hacienda y precandidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, afirmó entender por lo que está pasando la gente, pero que mantiene su posición respecto a la iniciativa.

"Por supuesto que uno empatiza con las personas, hemos vivido un momento difícil, de mucha angustia", manifestó

"No me voy a dar vuelta la chaqueta por conveniencia, nunca lo verán en mí, porque hay que ser consistente, hay que hablar de frente, hay que hablar con la verdad, única forma de generar confianza y credibilidad", aseguró.

Proyecto de Jiles no será discutido esta semana

En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se encuentra el proyecto de tercer retiro de fondos de pensiones, presentado en diciembre pasado por la diputada Pamela Jiles (PH).

Según dio a conocer la secretaría de la instancia, la iniciativa no fue incluida en la tabla de esta semana, por lo que no se comenzará con su tramitación.

El presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Matías Walker (DC), explicó la decisión de no poner en tabla el texto, manifestando que "esta fue elaborada a petición de la secretaría, porque tenían que hacerse las citaciones correspondientes, la última semana de enero, antes del receso del mes de febrero, y lo que optamos, como señala el reglamento, es privilegiar aquellos proyectos que están con discusión inmediata".

Ver cobertura completa