Han pasado dos días desde que fue encontrado el cuerpo de Tomás Bravo, y los homenajes en la región del Biobío continúan por parte de los vecinos del sector y personas que se han trasladado hasta la zona desde distintos rincones del país, incluyendo Santiago.

Son dos puntos donde se ha concentrado la gente para recordar a Tomás: en el puente El Molino, ubicado en el sector Caripilun, en las cercanías donde se extravió el pequeño; y en el Servicio Médico Legal de Concepción, lugar donde se encuentra el cuerpo del niño.

Servicio Médico Legal

En el SML han llegado con velas y flores. Incluso, un hombre instaló un memorial a las afueras del recinto.

"Esto es en representación de todos los chilenos, este memorial, este homenaje que va a quedar acá para el pequeño Tomás", afirmó.

Agencia Uno

Otra persona que se encontraba en el homenaje, indicó que: "Yo creo que esto nos llegó a todo Chile en el corazón, porque es un niño, no tenía culpa de nada".

Puente El Molino

Desde que inició la búsqueda del menor, las personas llegan al puente El Molino con globos, arreglos florales, peluches y carteles que piden justicia.

En días anteriores, una caravana de autos y un grupo de leñadores de Lota llegaron hasta el lugar para conmemorar a Tomás, y en la jornada de este domingo fue el turno de los motoqueros de Concepción, quienes se trasladaron en masa y también organizaron una caravana para viajar desde Lebu hasta Arauco.

"Es un homenaje, porque lo que pasó ha conmocionado a todo un país. Nadie entiende cómo es posible que un niñito de tres años fallezca de esa manera tan trágica. Eso nos motiva a traer un gesto, algo poco, pero los motoqueros de Concepción estamos presentes", sostuvo uno de los asistentes.

Otra motoquera manifestó: "Me parece conmovedor porque no pensé que iba a venir tanta gente, y a mí me llega porque tengo una hija (...) Es como si me hubiese pasado a mí la verdad, tan chiquito y nadie se lo espera".

Ver cobertura completa