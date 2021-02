¿Qué pasó?

Un violento incendio afecta a una vivienda de al menos tres pisos que está ubicada en la comuna de San Miguel. En un principio, se creía que el siniestro estaba consumiendo las dependencias de una fábrica, pero esto fue aclarado por Bomberos. Eso sí, el lugar almacena materiales químicos que no han sido afectados por las llamas.

La emergencia obligó a la evacuación de vecinos, ya que presentaba peligro de propagación. Hasta la zona llegaron 60 voluntarios de la Compañía de Bomberos Metropolitano Sur, quienes están trabajando desde cerca de las 23:00 horas de este martes.

Un vecino dijo que en la vivienda afectada vive un matrimonio con dos hijos, los que lograron salir apenas iniciado el fuego.

Bomberos y civiles lesionados

El comandante Pedro Flores detalló que "es un incendio en una casa habitación que consumió el segundo y tercer piso y que se propagó hacia sus cuatro costados, a las casas colindantes. Estamos realizando las labores de ventilación para luego investigar las causas".

Asimismo, informó que "hasta el momento hemos tenido dos bomberos lesionados y un civil, los cuales están siendo atendidos por el personal de salud".

"No es una fábrica, pero sí hay almacenaje de materiales químicos, los que estamos averiguando de qué tipo es. No están afectados por el fuego, solamente existe humo en el recinto. No existe mayor peligro de propagación, como sí lo hubo en el inicio", agregó.