El ministro de Educación, Raúl Figueroa, salió al paso de las denuncias expuestas por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien reveló que vecinos de su comuna acusan que colegios particulares estarían obligando a sus alumnos a regresar a clases presenciales.

"Es importante respetar la voluntariedad de las familias que son quienes deben tener la última palabra respecto a si sus hijos van o no a clases. Por eso hago un llamado a todos los establecimientos a respetar la voluntariedad de las familias", señaló el secretario de Estado.

La denuncia de Lavín

Fue a través de su cuenta de Twitter que Lavín reveló la situación, señalando que "me han llegado reclamos de vecinos respecto a colegios particulares pagados que estarían obligando a los niños a volver presencialmente a partir del primero de marzo".

En esta línea, el jefe comunal agregó que "ustedes saben que los colegios públicos, los colegios municipales, y en Las Condes también, esto va a ser totalmente voluntario".

"Yo les pediría a los colegios particulares pagados que hagan lo mismo, especialmente porque hay niños y familiares de esos niños que también tienen enfermedades de base", concluyó el alcalde.

Comunas que no reabrirán colegios

En paralelo, el ministro Figueroa se refirió a las comunas que, según manifestaron sus alcaldes, no reabrirán su colegios, debido a la pandemia del coronavirus.

"Lo importante es que a partir del primero de marzo, los colegios que están preparados van a ir generando espacios de presencialidad para que los padres puedan optar. No es correcto hablar de comunas que no tendrán establecimientos abiertos, son algunos sostenedores específicos y lo fundamental es que todos los colegios que estén preparados para volver lo hagan y que aquellos que aún no están listos, se preparen", manifestó.

Protocolo

En relación a colegios con gran cantidad de alumnos, el jefe de la cartera de Educación reiteró el procotolo existente para el retorno a clases, como mascarilla, lavado de manos, sanitización y distanciamiento.

"Por eso, el grueso de los colegios ha señalado que iniciará el año combinando la presencialidad y la educación a distancia. En Chile, el 5 % de los establecimientos educacionales tienen más de 40 alumnos por sala y se han preparado ya sea por turnos o grupos", sostuvo.

