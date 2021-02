¿Qué pasó?

Este martes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió al trabajo que se realizará en la macrozona sur, especialmente en la región de La Araucanía, por expresa petición del Presidente Sebastián Piñera, luego de los múltiples ataques incendiarios que se registran en la zona.

Junto al director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez y autoridades de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, el titular de Interior detalló el plan que se desplegará, describiendo la solicitud de Piñera.

¿Qué dijo Delgado?

En medio de las críticas que ha recibido el Gobierno frente a la situación en La Araucanía, Delgado sostuvo que "nosotros reconocemos la gravedad de lo que está ocurriendo, no nos da lo mismo lo ocurre, he hablado personalmente con varias víctimas y familiares de las víctimas y les he dicho que no nos da lo mismo lo que ocurre".

"Nuestra agenda siempre tiene un espacio preponderante en lo que está ocurriendo en La Araucanía, uno puede estar físicamente acá o en Santiago, pero siempre estamos trabajando por la macrozona sur", agregó.

Tres ejes

Tras esto, el secretario de Estado manifestó que "el Presidente ayer (lunes) fue claro en enfatizar tres ejes fundamentales con respecto a lo que se está viviendo en macrozona sur, fundamentalmente a los episodios de violencia que hemos visto durante las últimas semanas".

Legislativo

El primero, señaló Delgado, tiene que ver con un "eje legislativo, y es ahí donde el Presidente nos ha encargado directamente trabajar e impulsar y seguir impulsando lo que ya hicimos hasta enero de este año que es avanzar rápidamente en la agenda de seguridad, que tiene algunos proyectos que son emblemáticos a la hora de poder enfrentar la violencia en macrozona sur".

Político

En segundo lugar, sostuvo que se encuentra el eje político, detallando que Piñera "va a convocar a distintos actores políticos y distintas sensibilidades, de carácter transversal, para poder avanzar en poder definir un acuerdo amplio con respecto a hacerse cargo de una realidad que está ocurriendo, que lamentablemente afecta a mucha gente, a muchas víctimas, pero no solamente las víctimas, detrás de las víctimas, por supuesto, también hay personas que trabajan con ellos o familias de estas personas".

Operativo

El tercer eje es el operativo y que, según sostuvo Delgado, fue el objeto de la reunión realizada este martes con las demás autoridades.

Lo que se busca es "aumentar y mejorar la sinergia, que tiene que buscar cambiar el tono también con respecto a cómo estamos enfrentando el seguimiento, la persecución, incluso también penal de las personas que cometen este tipo de delitos ,y aquí hay instituciones muy importantes que están trabajando en los territorios".

En esta línea, puntualizó que "pese a que la noticia y el foco está puesto en el hecho de violencia, me consta y nos consta que tanto la PDI como también Carabineros y el mismo Ejército han logrado prevenir situaciones que por supuesto estaban por ocurrir y no han ocurrido, pero eso muchas veces por supuesto no es foco de la noticia, y se entiende".