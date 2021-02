¿Qué pasó?

Tras ser víctimas de violentos asaltos en innumerables ocasiones, los repartidores de comida denuncian sentirse abandonados y solos ante la ola delictiva que los afecta.

El robo más reciente ocurrió durante la mañana del sábado recién pasado. Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que un delivery fue interceptado por una camioneta en la vía pública de Puente Alto. Del vehículo se bajaron dos sujetos que intentaron quitarle el respectivo bolso en donde traslada los pedidos.

Al no poder conseguir su objetivo, los antisociales comenzaron a golpearle en la cabeza y espalda del trabajador con presuntamente un arma de fuego. Un hecho delictual que se ha vuelto común en el gremio.

Aumento de robos durante la pandemia

Con la crisis sanitaria que afecta al país, la labor de los deliverys se ha transformado en un servicio esencial para la población. Sin dudas que el trabajo de los repartidores ha aumentado, lo que implica que los ingresos también son mayores, algo que ha sido detectado por los delincuentes.

"En la puerta de mi casa me robaron la moto (...) Yo recomiendo a mis compañeros trabajar antes que anochezca, porque es muy peligroso después", declara un repartidor. Por eso mismo, también denuncian sentirse desprotegidos y ser un blanco fácil para la delincuencia.

"Hay poca seguridad, hay muchas aplicaciones que te dan un pedido y uno tiene que ir sí o sí donde te manden", "he salido corriendo y evito el robo" y "me han robado tres veces la bicicleta y ahora que tengo la moto he tenido dos intentos de robos", son algunos de los testimonios que han entregado estos trabajadores.

Obligados a organizarse

Luego de los innumerables episodios de robos, se vieron obligados a organizarse para identificar las zonas en donde se vuelve más seguro el trabajo

"Tenemos un grupo en donde nos comunicamos, vemos dónde van nuestros compañeros, pedimos ubicación en tiempo real en caso de que haya algún problema. Entre todos nos ayudamos y tratamos de salir bien", asegura Charles de la Cruz, repartidor.

Deliverys como autores de robos

En Providencia confirman que existen hechos delictuales, por lo que en la municipalidad piden mayor control de las aplicaciones a sus repartidores, dado que también existen varios casos en los que ellos han sido víctimas, pero también autores de robos.

"Hemos visto personas que son delivery o posan como delivery, porque tienen la típica mochila, y que en realidad ellos mismos están cometiendo delitos. Aquí hay un tema de falta de control, de seguros de accidente, de exposición", concluyó la alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei.