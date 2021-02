Un video protagonizado por una joven se está viralizando en redes sociales. Se trata de Catalina Gatica, la hija de Olida Mellado, una mujer cuyo cuerpo fue encontrado sin vida a mediados de 2020, en el sector rural de Lanco, en la región de Los Ríos. Su llamado es obtener información de cualquier tipo para conocer qué pasó con su madre.

"Luego de 8 meses no existe interés ni avance por parte de las autoridades por esclarecer este hecho traumante. Como familia hacemos un llamado a las personas que tengan información sobre lo ocurrido, hasta el más mínimo detalle, por mucho que crean insignificante el conocimiento que tengan. En este caso todo ayuda", sostiene la adolescente.

Los antedecentes del caso

La familia de Olida Mellado Echeverría, de 45 años, vive con la incertidumbre de cómo murió la mujer. El 9 de junio de 2020 fue encontrada sin vida en un predio de su propiedad en el sector rural de Lanco.

"Mi mamá era una mujer muy alegre, soñadora, cariñosa", la describe Catalina. Llena de proyectos, antes de la pandemia trabajaba en Pucón y luego se trasladó hasta Lanco, en donde tenía como proyecto construir un espacio vacacional y así convertirse en su propia jefa.

El 8 de junio parecía un día normal. Sus hijas estudiaban por videoconferencia y Olida hacía sus actividades habituales. Sin embargo, durante la tarde algo inquietó a la familia: "Dejó de contestar el celular, la llamaba y pasaba al buzón todo el rato. Pensé que estaría exagerando, quería tranquilizarme y pensaba que se le había descargado el teléfono", relata la joven.

El panorama no fue distinto durante la noche. La madre seguía sin contestar su teléfono y no llegó a la casa a dormir. A la mañana siguiente se enteró de la fatal noticia: "Me llamó mi hermanastro preguntándome dónde estaba mi mamá. Le respondí que no sabía y mi dijo 'Cata, la encontraron muerta'".

Su cuerpo estaba a cien metros de su vehículo, casi desnuda evidenciando heridas y un golpe en la cabeza. En un primer análisis, su muerte habría sido por hipotermia.

8 largos meses de enigmas

Desde esa llamada han pasado ocho largos meses y para la familia sigue siendo un enigma lo que pasó con Olida. También se habló de un suicidio, pero sus cercanos tienen otra hipótesis.

"Su cuerpo estaba totalmente destruido, tenía erosiones lineales como si la hubieran arrastrado de punta a punta", explica Pamela Saavedra, del estudio jurídico Cáceres y Saavedra.

"Solo sé que hubo intervención de terceros. No sé quién y eso es lo peor, porque para nosotras esto ha sido una tortura todo este tiempo", afirma Catalina, una versión que es similar a la que tiene la abogada de la familia.

Asimismo, denuncian tardanza en la investigación, poco interés de las autoridades en resolver el caso y falta de peritajes en el lugar donde fue encontrada: "Revisamos la zona y nos dimos cuenta que había colillas de cigarros y ella no fumaba. Había varias cosas que podrían haber servido como evidencia que no fueron utilizadas. Ese mismo día me entregaron su sostén, que era lo único que tenía puesto, yo pensé que se lo podrían haber llevado para periciarlo", agrega Pamela Saavedra.

Marcas de otras personas en el auto

Meganoticias tuvo acceso al vehículo en el que se trasladaba la mujer el día en que desapareció. Según su hija mayor, presentaba marcas de otras personas: "El asiento del copiloto tenía barro y marcas de dedos arrastrándose (por la tela). Había marcas de dos zapatos y había un puño que se notaba ser de hombre", cuenta Catalina.

A raíz de estas evidencias surgieron dudas en los cercanos de la víctima, quienes decidieron tomar acciones legales y presentaron una querella criminal por homicidio calificado: "Tenemos la convicción de que fue llevaa a ese lugar mediante engaño, ya sea porque fue contactada por una tercera persona y en ese lugar le habría ocasionado la muerte", señala Saavedra.