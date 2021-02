¿Qué pasó?

De una manera similar a como ocurrió con el segundo retiro, el Gobierno anunció que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que el proyecto que busca un tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales de las AFP avance en el Congreso.

Así lo declaró Juan José Ossa, ministro de la Secretaría General de la Presidencia: "El gobierno lo considera inconstitucional y desde luego que si eso avanzara, llegara a ser ley o incluso antes, va a recurrir al TC".

El Ejecutivo también hizo un llamado a los legisladores: "Impulsemos proyectos de ley que sabemos que van a llegar a la ciudadanía, no aquellos que puedan servir para un punto político pero que luego son desestimados porque se consideran inconstitucionales".

La respuesta de la oposición

Los dichos del secretario de Estado fueron respondidos por uno de los impulsores del tercer retiro de fondos, el diputado del Partido Regionalista Verde, Jaime Mulet.

"El TC está dentro de sus facultades pero bueno... no significa que vaya a fallar igual. El tribunal falló por un empate en el segundo retiro y sabiendo que había un proyecto de ley que hacía lo mismo que había aprobado el Congreso, o sea que no dañaba a la ciudadanía. Recuerden que fue empate con voto definitorio de la exjefa de gabinete del Presidente de la República. Puede cambiar, yo no le temo", declaró.

Consejo de gabinete para este lunes

A pocos días del inicio del último año de Sebastián Piñera en La Moneda, este lunes el mandatario regresa a sus funciones de gobierno tras sus vacaciones para participar en el consejo de gabinete. Mientras continúa el proceso de vacunación masiva contra el coronavirus, considerado uno de los logros del gobierno, ya se delinearon las prioridades para el tercer mes del año.

"Durante marzo vamos a impulsar la agenda de seguridad, el proyecto de narcotráfico, la defensoría de las víctimas, asociación ilícita, la reforma a Carabineros, la ley de inteligencia, en fin", detalló el ministro Ossa.

Reforma a Carabineros

Precisamente, la reforma a Carabineros es una de las prioridades, todo en medio de la muerte del malabarista tras ser abatido por un funcionario policial en Panguipulli. Para algunos en la oposición, la medida ideal es una refundación en la entidad.

"Una refundación similar a la que emprendió Patricio Aylwin al inicio de la década de los '90 con respecto a nuestra Policía de Investigaciones. Hoy, más que una reforma cosmética, Carabineros requiere de una reestructuración genuina, que profesionalice nuestras policías de acuerdo al siglo XXI. Necesitamos un ministerio de Seguridad Pública", manifestó el diputado de la DC, Gabriel Silber.

