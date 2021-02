Continúa la búsqueda del pequeño Tomás Bravo, de tres años, quien desapareció la tarde del miércoles 17 de febrero en un sector rural de Arauco, en la región del Biobío.

Según se ha informado, el niño desapareció mientras acompañaba a su tío abuelo a buscar unos animales a un predio cercano, actividad que realizaba habitualmente.

Declaraciones de la familia

Una de las primeras en hablar fue la tía del niño, Valentina Leal, quien señaló el jueves al matinal Mucho Gusto que un grupo de personas llegó hasta su hogar para atacarlos ya que algunos los responsabilizan de la desaparición de Tomás.

"Fuimos apedreados en nuestra casa, por gente que no tenía nada que ver, creo que estas cosas no corresponden, como familia lo estamos pasando demasiado mal. Agradezco la labor de Carabineros que ellos nos resguardaron y pudieron retirar a la gente que eran al menos 200 personas", sostuvo.

"Que nos estén echando la culpa o a mi tío, que lo trataban de asesino porque lo estaban culpando, querían tirarle piedras (...), estábamos todos como familia terriblemente afectados por la pérdida de Tomasito y tuvimos que sufrir el apedreo y palabrotas de la gente", mencionó.

Posteriormente, el tío abuelo de Tomás, Jorge Eduardo, explicó que ese día salió con él "a buscar los terneros y las vacas y en eso recorrimos el campo entre los dos, yo con él, de la manito. Y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en una parte, y en esa parte yo me metí para abajo y después cuando volví no lo encontré".

"Lo busqué, lo grité altiro, lo llamé y no me contestó (...). A lo mejor salió fuera, no sé. Yo me vine altiro hacia la carretera y no estaba", además especuló que quizá "él se vino a la carretera y alguien lo tomó, no sé".

"Cómo le voy a hacer una cosa así a mi huachito, de hace más de tres años, cuando nació, que estaba con nosotros. Lamentable lo que pasó", manifestó.

Por otra parte, Moisés Bravo, padre de Tomás, cuestionó los dichos del tío abuelo: "Dice que entre 5 o 7 minutos lo buscó, le gritó y ya no estaba. En vez de avisar fue a Arauco a verse el tarot. Después de eso avisó. ¿Por qué que no avisó de inmediato? Cualquiera se va desesperado a la casa a decir lo que pasó”.

"Él es responsable directo de la desaparición de mi hijo. El salió con mi hijo, no salió solo", aseguró.

Otra de las que ha hablado sobre el caso fue la madre del menor, Estefy Gutiérrez, quien planteó que el niño habría sido secuestrado.

"Yo creo que él fue al camino y alguien lo encontró, porque cómo nadie lo ha pillado. Encuentro que es difícil que se haya perdido, mi hijo es muy inteligente, yo sé que alguien lo tiene", expuso.

"Lo único que les pido es que me devuelvan a mi hijo, por favor. Haremos lo que sea, no vamos a hacer nada, pero quiero a mi hijo de vuelta, por favor", rogó la mujer.

También señaló que "yo lo estoy esperando, yo sé que está bien, pero lo necesito conmigo. Que esa persona se ponga la mano en el corazón y me devuelva a mi hijo".

Mientras que la abuela de Tomás, Elisa Martínez, dijo recientemente que "es lo más terrible que hemos vivido como familia. Es angustiante, doloroso. Yo de verdad no tengo palabras que describa lo que sentimos y como estamos de preocupados".

"Lo he dicho y lo vuelvo a decir, con mi familia agradecemos mucho a la gente que ha llegado a ayudar, pero que lo hagan de una forma responsable, prudente, consciente de que nosotros estamos sufriendo. Que aporten, que cooperen, se les agradece mucho, pero no que empeoren más la situación", concluyó.

Ver cobertura completa