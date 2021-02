¿Qué dijo?

Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, en conversación con Meganoticias Alerta, opinó respecto de la posibilidad de que se apruebe un tercer retiro en los fondos de pensiones.

"El tercer retiro es pésimo, el segundo ya lo era y el primero también", sentenció.

Bono de reconocimiento

El proyecto, que comenzará a discutirse en marzo, contiene aspectos similares a los dos retiros anteriores, con la diferencia que este incluye un bono de reconocimiento.

El economista aseguró que el retiro del dinero de los fondos implicará que "los trabajadores esten pagando con sus ahorros el consumo que tienen que hacer en este periodo, pero estan hipotecando el consumo a futuro", aseveró.

Según el experto, la gente no ahorrará por su cuenta y el Estado no puede hacerse cargo de eso, ya que el país no está en las condiciones de cubrir esos gastos a futuro debido al déficit fiscal.

"La deuda pública está disparada en este país... Acá el problema es el ahorro, la gente necesita más ahorro, a eso debería apuntar la reforma previsional". añadió.

Alarcón señaló que el país se encuentra estancado debido a los paulatinos retiros, que según él, solo alejan a las inversiones de Chile.