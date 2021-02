La revista Time destacó a la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches como unas de las líderes emergentes para el futuro.

Fue la expresidenta de Chile y actual alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet quien presentó y destacó el trabajo de la especialista en medicina interna.

“Su empatía, capacidad y credibilidad también llevaron a la discusión pública de una posible candidatura presidencial, una opción que ella ha descartado por el momento. Pero millones de votantes chilenos comparten sus sueños de un servicio de salud moderno, dando esperanzas de que Izkia esté aquí para quedarse”, expuso Bachelet.

A través de su cuenta de Twitter, Siches agradeció el reconocimiento pero destacó que es fruto del trabjo conjunto de la mesa que lidera en el Colmed.

“Honrada de estar incluida en la lista 2021 #TIME100NEXT. Un reconocimiento a todo el trabajo de nuestro equipo”, escribió.

Honrada de estar incluida en la lista 2021 #TIME100NEXT. Un reconocimiento a todo el trabajo de nuestro equipo @colmedchile. A list of 100 emerging leaders who are shaping the future of entertainment, health, politics, business and more https://t.co/yNa1ep2Pff