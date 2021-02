En abril más de 100 mujeres demandarán al Estado, ya que aseguran haber quedado embarazadas mientras consumían un anticonceptivo defectuoso que se entregaba en el sistema público de salud. Se trata del Anulette CD, el cual reciben más de 380 mil mujeres en el país.

"Me costó mucho aceptarlo"

Bárbara tiene 20 años, estudia Educación de Párvulo y está a punto de dar a luz a su primera hija. Recibía los comprimidos de Anulette CD en el Cesfam Los Volcanes de Chillán desde hace cuatro años y este embarazo inesperado cambió todos sus planes.

"Yo era súper responsable, me tomaba mis anticonceptivos todos los días a la misma hora. Tenía una alarma, me sonaba todos los días y nunca fallé con ni uno. Y por eso para mí fue como súper shockeante, sorprendente, porque no me lo esperaba", dice Bárbara.

"De primera fue como terrible porque igual no era algo que yo esperaba. Porque estaba estudiando y me estaba cuidando, entonces no era algo que yo me esperara. Me costó mucho aceptarlo. Igual la pasé mal, pero ahora al pasar los meses he podido ir asimilando", cuenta sobre la espera de su hija Agustina.

Fue en agosto del año pasado cuando algunos Cesfam del país detectaron lotes de pastillas defectuosas. Estas fueron retiradas en septiembre por el Instituto de Salud Pública (ISP), ya que presentaban "defectos en la calidad del envasado, alvéolos vacíos, y comprimidos triturados". Para ese entonces Bárbara ya tenía dos meses de embarazo.

"Una se confía en algo, aparte que es algo que nos están regalando, que nos entrega el Estado gratis a nosotras, y que vengan defectuosas, yo creo que es como una burla", sentencia Bárbara.

Rocío fue otra de las mujeres afectadas estos anticonceptivos defectuosos, tras nueve años de tomar Anulette CD sin problemas, ya había criado a tres hijos y retomado sus estudios de Servicio Social, planes que hoy están en duda por las dificultades económicas que significan un nuevo hijo.

"Es un gasto que a uno le cuesta asumir. Es un gasto. Es lo primero que se te viene a la cabeza, por lo menos a mí es lo primero que se me vino. Fue como 'Y ¿Cómo yo voy a mantener a otro bebé?'. De amarlo, de cariño, de afecto el niño no va a estar carente. Es un niño que está esperado, que ya está asumido, pero aun así, los niños no se alimentan con amor", explica Rocío.

"Yo no quería esto para mí. Este problema no le pasa a la gente que tiene plata. No van al consultorio a buscar pastillas Anulette", dice la mujer que se enteró de las fallas en el anticonceptivo cuando ya tenía un mes y medio de embarazo.

Demanda colectiva contra el Estado

"Nunca antes había escuchado una situación similar, realmente lo que está ocurriendo en Chile es casi que una situación sin precedentes o con pocos precedentes", dice María Cecilia Ibáñez, abogada de Women's Link.

"Los derechos sexuales y reproductivos son los principalmente vulnerados en esta situación. Las mujeres han visto gravemente violentada su autonomía reproductiva", agrega Ibáñez, cuya organización llevó el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Derechos de la Salud y Discriminación de la Mujer de la ONU.

Para Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas de Chile, el Estado debe asumir los errores en esta política pública y hacerse cargo de entregar un apoyo a todas las mujeres afectadas.

"Dentro de las tres causales (de aborto) no hay ninguna solución para ellas. Si ellas quisieran tomar una decisión de interrupción no la hay. Si tiene una decisión contraria de asumir como muchas mujeres un embarazo no deseado y continuar, el Estado debiera hacerse cargo de cómo apoya a esa mujer en un crianza que ella no buscó", explica Román.

La corporación Miles ha documentado 112 casos de mujeres que quedaron embarazadas mientras consumían Anulette CD, es por esto que en abril presentarán una demanda contra el laboratorio Silesia y el Estado.

"No hubo una respuesta institucional, no hubo una pesquisa temprana tampoco por parte de los servicios de atención primaria, y posteriormente tampoco hubo un ofrecimiento de ayuda, aunque se psicológica o psicosocial a estas mujeres", explica Javiera Canales, directora ejecutiva de la corporación Miles.

Las mujeres afectadas por estos embarazos que cambiaron sus vidas por completo reconocen que un hijo es un regalo de la vida, pero recuerdan que es su derecho decidir cuándo tenerlos. Derecho que les fue arrebatado.