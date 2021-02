¿Qué pasó?

El próximo 1 de marzo está previsto el retorno a clases presenciales 2021 en todo el país, en una modalidad que será totalmente voluntaria y mixta, es decir, también se contempla la modalidad de clases en línea, tal como fue durante todo el año pasado.

Sin embargo, pese a los protocolos que ha presentado el Ministerio de Educación para evitar contagios de coronavirus y la vacunación que inició este lunes para profesores y personal educativo, existen apoderados que no están convencidos de enviar a sus hijos a los establecimientos.

¿Qué opinan los apoderados?

Una apoderada expresa que "no estoy de acuerdo. Pienso que si los niños no se han vacunado, es un riesgo. Es mentira que los niños van a hacer caso con no quitarse la mascarilla, de estar atentos a cuidarse. Eso es mentira".

Por su parte, un joven asegura: "Si no apuran el proceso para que los niños sean vacunados, creo que no es seguro que nuestros hijos vuelvan al colegio". Otra mujer complementa que "a mí no me parece, porque debiéramos cuidar la salud de nuestros hijos".

Posturas opuestas

El Colegio de Profesores critica el retorno de clases: "Es un riesgo demasiado grande forzar un retorno de clases presenciales para el 1 de marzo, porque no están las condiciones. En fase 4 es posible pensar reabrir gradualmente los colegios en esas comunas".

Pero el Mineduc defiende su postura al manifestar que el proceso de vacunación para docentes y personal de la educación permitirá un retorno seguro a las aulas.

"Es importante que este año pongamos como prioridad la urgencia de recuperar todo aquello que se pudo haber perdido durante el 2020, poner a los estudiantes y su bienestar en el centro de nuestras preocupaciones. En ese sentido, iniciar el año escolar en marzo con todas las medidas de seguridad", declaró Raúl Figueroa, ministro de Educación.

Van más de dos millones de vacunados

El Gobierno espera tener a la mayoría de los docentes inmunizados a finales de marzo. Actualmente hay 2.092.453 personas que han recibido la primera dosis de la formulación de Sinovac. Se espera que este primer semestre, el 80% de la población esté completamente vacunada.

Todo sobre Vacuna coronavirus

Ver cobertura completa