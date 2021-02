¿Qué pasó?

Una cámara de seguridad registró un violento robo que sufrió una mujer y su nieta al interior de un local de comida rápida en Curicó.

Los delincuentes utilizaron escopetas para robar el dinero correspondiente a las ventas del día.

El hecho

Era pasada la medianoche cuando dos personas ingresaron a un local en la ciudad de Curicó. La dueña y su nieta, de 18 años, se encontraban atendiendo el recinto.

Los sujetos, con sus rostros ocultos y armados con rifles a postón, intimidaron a la joven, quien gritó al ser apuntada con las armas. Tras esto su abuela, que no se encontraba en la caja, salió a ver qué sucedía.

Sin pronunciar ninguna palabra, pero con extrema violencia, robaron la caja donde guardaban las ganancias. Según la dueña, no serían más de 40 mil pesos los que se llevaron.

"A la hora que lo pillo no lo dejo salir"

"Yo escuché que ella gritaba 'basta, para, para'. Entonces yo digo ¿qué?", contó Sandra Carrasco, dueña del local.

"Cuando yo salí, a ella, el otro tipo la tenía ahí en la silla apuntándola y el otro tipo ya estaba acá, entonces, él nunca pensó que yo iba a salir de ahí, nunca pensó que yo iba a salir y cuando yo salí lo encontré ahí y lo pesco para sacarle la máscara", continuó.

"El pesca el rifle y me pega con la culata aquí en la frente. Entonces yo caigo encima de ella (la nieta) y ella me sujeta, porque a la hora que lo pillo acá no lo dejo salir", aseguró.

Detención

Los dos delincuentes lograron escapar tras concretar el violento asalto. Sin embargo, la mañana de este lunes lograron detener a uno de ellos.

"Un menor de 16 años, quien participó en la sustracción de especies mediante un robo con violencia e intimidación, a un local comercial en la madrugada del día domingo, recuperándose tanto las vestimentas como los rifles de aire comprimido usados para intimidar a la víctima", indicó el fiscal Jorge Aravena.

El mayor Emerson Carrasco, de la primera comisaría Curicó, detalló que "tenemos antecedentes que este menor de edad está también involucrado en otro tipo de delitos, con otros participantes, así que hay como 3 ó 4 investigaciones que están haciendo con distintas personas y también están trabajando para lograr la identidad y la posible detención del otro participante".

Delincuencia en el sector

Incluso, no se descarta que el menor haya participado en otros robos ocurridos en el sector, ya que vecinos describen el barrio por las noches como una esquina del terror. En solo una cuadra, al menos tres locatarios han sufrido robos en el último tiempo.

"Hace 25 días a nosotros se nos metieron en la madrugada. Rompieron la reja, rompieron la ventana, se robaron un computador, comida. Realmente, después de cierta hora en la noche, no estamos abriendo por eso", indicó un comerciante de la zona.

Otro locatario manifestó que "uno se siente demasiado inseguro ya, acá en Curicó esto no existía. Yo fui asaltado el 23 de noviembre del año pasado, en la cual me llevaron bastante dinero".