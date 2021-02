¿Qué pasó?

El Colegio de Profesores rechazó los dichos del senador Iván Moreira (UDI), quien se mostró a favor del retorno de las clases presenciales, asegurando que muchos docentes estuvieron de "vacaciones" durante el año 2020.

El gremio sostuvo que esa afirmación se trata de una mentira, por lo que le exigieron al parlamentario retractarse de sus dichos.

¿Qué dijo el Colegio de Profesores?

"El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile desea manifestar públicamente nuestro absoluto rechazo y malestar frente a las palabras expresadas por el senador Iván Moreira, quien se ha referido de una forma muy lamentable respecto del quehacer y la labor que hemos realizado las profesoras y profesores durante la pandemia", manifestó el presidente de la organización, Carlos Díaz.

En ese sentido, indicó que "el senador Moreira miente al decir que las profesoras y profesores hemos estado de vacaciones durante el año pasado. Aquí todo Chile se ha enterado, todo Chile ha visto, la tremenda labor que han realizado las profesoras y profesores".

"Hemos visto cómo los docentes hemos estado en la primera línea y obviamente es inaceptable que un senador trate de esta forma al profesorado", agregó.

"Por eso, exigimos que el senador se retracte de lo que ha dicho y las profesoras y profesores de Chile seguiremos defendiendo la vida y la salud de nuestros estudiantes", concluyó.

"COMO COLEGIO DE PROFESORES RECHAZAMOS LAS PALABRAS DEL SENADOR IVÁN MOREIRA" https://t.co/cfHVFHD1Tr — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) February 15, 2021

Los dichos de Moreira

En CHV, Moreira expresó que "es bueno que los profesores vuelvan a clases, porque muchos de ellos han estado de vacaciones durante todo el año".

Ante esto, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, señaló "no coincido con lo que indicó el senador porque los vi trabajar todo el año y fue un esfuerzo enorme acoplarse a las tecnologías".

Luego de los dichos del edil, el parlamentario dijo "así como reconozco los errores del gobierno, yo no miento. Lo único que digo es que, si no hay clases en este país, no es por el gobierno, sino por gente como la del Colegio de Profesores, que solo entraba la discusión".

