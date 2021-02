¿Qué pasó?

En la tarde del pasado sábado, un adulto mayor sufrió un portonazo en la comuna de Maipú, el cual fue realizado por tres jóvenes que le robaron su vehículo a plena luz del día.

Pese a que fue amenazado con un destornillador, la víctima, identificada como Hugo Adrovez, no resultó lesionada.

¿Cómo ocurrió el hecho?

"Fui víctima de un portonazo desagradable, siento mucha impotencia. Eran muchachos jóvenes, uno me quiso quitar el celular al final y le tiré un coscacho y ahí partieron", contó Adrovez.

El hombre relató: "Cuando me estaba subiendo, por el espejo vi que venía un auto rápido, un auto blanco. Pero no pensé que se iba a detener y bajaron tres a la carrera".

"Me estaba subiendo al auto cuando bajaron tres individuos a abrirme la puerta, porque la estaba cerrando y entre dos estaban tirandome la puerta, así que no la pude cerrar para colocarle seguro al auto. Es muy rápido. Me bajé y les entregué las llaves", agregó.

También precisó que: "Entre dos individuos me forzaron la puerta del auto para abrirla y un tercero estaba a la expectativa, que fue el que me colocó un destornillador en el estómago pidiendo las llaves del auto. Se las pasé y me retiré para atrás".

"Hice la denuncia, me tomaron la declaración y me entregaron el número de la inspección", indicó.

¿Recuperó el vehículo?

Hasta el momento, no se ha logrado dar con el paradero del automóvil sustraído, el cual no contaba con seguro, según lo comentado por Hugo Adrovez.

"Lo había denegado porque la semana que viene le iba a colocar un sistema nuevo que hay para vehículo", afirmó.

Se trata de un Peugeot 301 color gris, patente JBZY15. "Lo usaba para movimientos cortos, porque no tengo más actividad que salir a hacer algunas compras y diligencias", indicó la víctima.

Finalmente, Adrovez afirmó: "Estamos bien gracias a Dios, confiados en que Carabineros cumpla con su deber, en recuperar las cosas perdidas, porque esta situación no se puede dar más. Es muy continuo y es desesperante para la gente la impotencia de no poder hacer nada".