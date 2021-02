Un sismo de magnitud 7.2 grados se registró la mañana de este sábado, a las 11:07 horas de Chile, en la capital japonesa de Tokio.

La Onemi, a través de su cuenta de Twitter, comunicó que el SHOA descarta que el movimiento telúrico registrado en el país asiático pueda provocar un tsunami en las costas chilenas.

El organismo indicó que el movimiento telúrico "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Algunos habitantes de Tokio han compartido registros en video de la magnitud del sismo, el cual sacudió por varios segundos a la capital del país oriental.

Earthquake in Japan holy sht that scared me pic.twitter.com/IWBL4fuBCx

BRUH a 7.1 magnitude just happened here in japan & it’s scary as HELL (me & my dog’s ok dw) pic.twitter.com/lqUYIKW8UD