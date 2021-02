¿Qué pasó?

Martina Contreras, estudiante egresada del Colegio Montessori de Talca, fue notificada este miércoles que obtuvo doble puntaje nacional, debido a que obtuvo el máximo en las pruebas de transición de Ciencias y Matemática.

Pese a sus destacadas calificaciones durante su enseñanza escolar y a su rendimiento en la prueba para ingresar a la educación superior, la alumna no cuenta con los requisitos socioeconómicos para acceder a la Gratuidad.

Cabe recordar que a las 08:00 horas de este jueves 11 de febrero el Ministerio de Educación (Mineduc) informará los resultados que obtuvieron el resto de los postulantes.

¿Qué dijo la estudiante?

La alumna, quien afirmó que terminó la enseñanza media con promedio siete, sostuvo que cree que debería existir una excepción al momento de acceder a la Gratuidad para los estudiantes que obtienen puntajes sobresalientes.

"Sí, yo creo que sí. En general no creo que la división del nivel socioeconómico sea muy justa. Sé que soy muy privilegiada, que tengo cosas que muchas personas no poseen o les cuesta obtener, pero al final siento que la división no ve familia a familia", señaló en BiobioChile.

"Tengo otra hermana en la universidad, tengo un hermano chico, hay más gastos. Que nos pongan al nivel de personas que tienen mucho más siento que es injusto", agregó.

¿Qué estudiará?

Martina Contreras manifestó que decidió postular a Medicina en la Universidad Católica, teniendo en cuenta los resultados obtenidos.

"En primero medio no tenía idea qué quería estudiar, pero hace un año me decidí", sostuvo.

Consultada por algún campo que llame su atención, indicó que le interesa el área de la investigación.

"En especial con el contexto actual, que se tuvo que estudiar todo acerca de este nuevo virus, eso me atrae mucho, hallar cosas nuevas, crear", aseguró.

Cuarto medio en pandemia

Sobre haber cursado cuarto medio en medio de la crisis sanitaria debido al coronavirus, manifestó que "fue raro por el hecho que uno desde pequeña espera su cuarto medio de cierta forma. Ahora estuvimos en pandemia, sin poder ver a nuestros amigos y clases en línea solamente".

Contreras se preparó para la prueba gracias a que su colegio dispone de un intensivo hacia el final de la educación media y a que ocupó las guías y el material del preuniversitario Pedro de Valdivia.

Finalmente, la joven admitió que haber conseguido un doble puntaje nacional no compensa haber terminado la enseñanza media en pandemia. "Arregla algo, pero no mucho", expresó.

