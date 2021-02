El gobierno de Pakistán anunció la suspensión de este martes de las labores de búsqueda de Juan Pablo Mohr, montañista chileno cuyo rastro se perdió el pasado viernes mientras realizaba una expedición invernal en el K2, la segunda cumbre más alta del mundo.

Los motivos responden a las malas condiciones de tiempo y, aunque garantizaron la continuidad del trabajo, dieron pocas chances de hallarlo con vida.

“El rescate se ha suspendido por el momento debido al mal tiempo, pero aún no ha terminado. También es importante hacerle saber que las previsiones meteorológicas para la próxima semana no son favorables. Cada vez que obtengamos la ventana del tiempo, la búsqueda se reanudará”, dijo en su cuenta de Twitter el ministro de deportes paquistaní Raja Nasir Ali Khan.

“Los propios Akbar e Imtiaz Sadpara, que son los escaladores de gran altitud, tuvieron que retirarse ante el clima hostil. Utilizamos todas las opciones con la ayuda de nuestro ejército, pero también es importante aceptar que la posibilidad de que puedan sobrevivir se está evaporando con el tiempo”.

