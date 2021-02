El Departamento de Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores) de Estados Unidos aprobó las primeras ventas potenciales de armamentos de la administración de Joe Biden. Entre los destinatarios de estos potenciales acuerdos se encuentra la OTAN y Chile.

