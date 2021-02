Tras los últimos hechos de violencia, principalmente en la región de La Araucanía, desde la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), no descartaron movilizarse luego que el Gobierno no cumpliera con el acuerdo pactado a fines de agosto del año pasado.

Molestia del gremio

José Villagrán, presidente de Fedesur, señaló este jueves que "nada se ha avanzado. Nuevamente nos dicen que van a llegar drones, helicópteros, que se le va a entregar más apoyo económico a las policías".

Sin embargo, Villagrán sostuvo que "aquí no hay un problema económico, aquí hay un problema político. Los políticos no quieren solucionar el problema, pareciera que ellos ganan mientras esto no se solucione".

Villagrán afirmó además, que “si el Presidente de la República no toma las medidas que corresponden, nosotros como Fedesur vamos a actuar, y no tomándonos las bermas, sino que tomándonos las carreteras”, consignó Cooperativa.

Agregó además, que si el Gobierno no reacciona, “de aquí a la próxima semana, nosotros vamos a actuar".

Balance

Por otra parte, Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de La Araucanía, dijo que "se registra un aumento significativo de las denuncias relacionadas a hechos de mayor gravedad, como son los hechos incendiarios y los delitos con resultado de muerte. Dicho aumento alcanza a un 42% respecto al año anterior".

Últimos hechos de violencia

Durante la noche del miércoles 3 y la madrugada del jueves 4 de febrero, recrudeció la violencia en la Araucanía, especialmente en el sector de Pidima, con una seguidilla de ataques incendiarios.

Los hechos

El saldo fue de tres conductores heridos, fuera de riesgo vital, mientras que cuatro camiones y una camioneta fueron quemados. Además, se reportaron iglesias incendiadas.

“Manejo un camión y la cabina tiene impactos de bala. Nos disparan a nosotros”, se quejó un conductor, mientras que otro expuso que “con esto que pasó, no quiero manejar más. Estoy en estado de shock, no sé qué hacer”.

Según se denunció, un grupo de 10 encapuchados armados dispararon en la ruta, lo que fue confirmado por el cuerpo de Bomberos de la zona.