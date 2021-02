El pasado 17 de diciembre, la joven María Isabel Pavez fue reportada como desaparecida por su familia. Los principales antecedentes señalaban que la joven se iba a juntar con una persona que conoció a través de una aplicación de citas, pero en verdad se reunió con su expareja, conocido en ese entonces como Igor Yaroslav González.

Pasaron los días sin conocer el paradero de la adolescente, hasta que el 24 de diciembre, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró su cuerpo sin vida en el departamento del sujeto. Fue así cómo se convirtió en el principal sospechoso de su muerte.

Sin embargo, su detención no fue automática, pues estaba prófugo de la justicia. Se viralizaron sus fotografías en redes sociales y hubo denuncias de que lo habían visto deambulando por los cerros de Valparaíso. Después de extensos operativos, finalmente fue encontrado el 6 de enero, en una hostal de la Ciudad Puerto.

"No teníamos contacto con él"

El equipo de Reportajes de Meganoticias accedió a la habitación que arrendó en Valparaíso el sujeto ahora identicado como Carlos Méndez González. En aquel recinto, nadie advirtió su presencia: "Nunca lo vimos. Las fotos que mostraban en Facebook no se parecían a él. Yo lo vi en una oportunidad de espalda, estaba todo tapado y cabizbajo, no mostraba la cara", contó Francisco Rojas, vecino de la hostal porteña.

"No salía. Tenía un tarro donde orinaba y en la noche, cuando no había nadie, salía a botarla. Pero no teníamos contacto con él", agrega el hombre.

Por último, señala que "sé que le arrendaron la pieza por un par de días, porque le habría dicho al dueño de la hostal que se tenia que ir a Mendoza".

Algo habría cambiado en sus planes. Según consta en la investigación, el sujeto tenía un pasaje a la ciudad de Arica para el 18 de diciembre. Pero nunca lo llegó a ocupar tras el hallazgo del cuerpo de su expareja y de un documento que contenía una identidad, hasta en ese momento, desconocida.

Otra grave acusación

El prefecto Jorge Márquez, de la Brigada de Homicidios de la PDI, señala que el imputado es "una persona reservada, hermética, que no acostumbraba a salir mucho, sino que pasaba bastante tiempo en los lugares donde se instalaba".

A su vez, Héctor Monroy, padre de Itzel, que también habría sido asesinada por el sujeto, asegura que "tenía antecedentes de una psicopatía muy especial, misógina, evidentemente misógina". Sin embargo, el hombre revela un inédito dato: "Ahora sé que antes de mi hija amenazó a dos exnovias, a una la amenazó de muerte y a otra le cortó los cables del líquido de su vehículo".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.