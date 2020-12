¿Qué pasó?

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se refirió este sábado al segundo retiro del 10% de los fondos de AFP e informó que se aumentarán las medidas de seguridad de cara a la extracción de los montos, tanto de manera online como presencial, para evitar posibles delitos como fraudes y estafas.

Refuerzo en medidas de seguridad

Respecto a este tema, la subsecretaria aseguró que ya se ha entrado en contacto con las administradoras y con los bancos para prepararse en cuanto a las solicitudes.

También afirmó que se tiene previsto que haya presencia policial en los distintos recintos y por sobre todo en horarios de mayor aglomeración.

"Vamos a estar con mecanismos tecnológicos, buscando y verificando que las personas puedan estar seguras de manera de poder actuar en forma muy rápida en caso de que ocurra una situación delictual", señaló Martorell.

Recomendaciones del Gobierno

Por otra parte, se les recomendó a los afiliados que "tomen medidas de autocuidado" para así no ser víctimas de estafas.

"Hacemos un llamado a no contar a través de sus redes sociales que van a ir a sacar o retirar este dinero. No entregar jamás sus claves. Las AFP no se las van a pedir. No decir cuánto monto van a retirar y en aquellos casos que son adultos mayores, siempre tratar de ir acompañados", agregó la subsecretaria.

Inicio del trámite

El Gobierno confirmó en las últimas horas que el próximo jueves 10 de diciembre se dará inicio al proceso de solicitud del segundo retiro y se espera que los primeros pagos estén para antes de Navidad.

El subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, anunció que el proceso se realizará de manera virtual durante al menos las dos primeras semanas.

En relación a la fecha de inicio de las solicitudes, sostuvo que "con este plazo los primeros pagos estén antes de Navidad, esperamos que estén el día 17 de diciembre".

Ante esta noticia, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, planteó que "la experiencia del primer retiro ya dio cuenta que algunos pagos se pueden anticipar, pero es importante entender que hay plazos establecidos por ley, que son 10 días hábiles una vez ingresada la solicitud".

