Quedan tan solo nueve días para que el país sea testigo de un nuevo eclipse total de sol el próximo 14 de diciembre, y unas de las personas que más conoce en el país sobre estos fenómenos es el astrónomo José Maza.

El popular "Profe" Maza espera que este nuevo evento astronómico sirva para que la clase política chilena entienda que la ciencia es un motor para el desarrollo del país.

"Espero que este eclipse les ilumine el cerebro"

En conversación con CNN Chile, el académico de la Universidad de Chile se refirió a la importancia que tiene invertir en las ciencias para desarrollar el país, y la poca visión que ha tenido la política chilena al respecto.

"Invertir en ciencia y tecnología es el verdadero camino hacia el desarrollo y Chile no lo ha entendido en 200 años", dijo Maza.

"Espero que este eclipse le ilumine el cerebro a los políticos que tienen que tomar decisiones trascendentes del desarrollo del país. La ciencia y la tecnología nos va a hacer un país distinto", añadió el científico.

Sin viaje al eclipse

A pesar del interés de Maza por el eclipse, este no podrá asistir al evento, ya que a sus 72 años prefiere cuidar su salud en el contexto de la pandemia de coronavirus.

En entrevistas con Radio BioBio, el Premio Nacional de Ciencias Exactas explicó que "si me enfermo me voy a ir a la UTI o al cementerio, son las dos alternativas y ninguna de las dos me resultan muy agradables".

"Cada uno tiene la obligación de cuidarse a sí mismo y uno no puede decir que la autoridad sanitaria tiene que cuidarnos. No. Hay una sola persona que me tiene que cuidar y soy yo", explicó Maza respecto a su decisión de no asistir al eclipse.

La situación en todo caso genera frustración en el astrónomo "porque el año pasado quedé emocionado hasta las lágrimas y dije el año que viene esto no me lo pierdo por ningún motivo, pero no contaba con que íbamos a tener este virus que los iba a tener encerrados".

