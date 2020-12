Aún afectada por la dramática experiencia, la mujer que junto a su hijo fue víctima de un robo de su auto en La Florida contó los instantes vividos durante la violenta acción concretada por menores de edad.

El hecho se regitró a las 17:00 horas del pasado domingo en el sector Jardines de la Viña, a los pies del cerro Panul, cuando Jocelyn fue abordada por seis adolescentes, quienes la rodearon y procedieron a asaltarla en las afueras de su hogar, cuando se aprestaba a dirigirse a un cumpleaños.

Sobre lo ocurrido, relató que "al salir veo que hay un grupo de grupo de niños entre 13 y 16 años en la plaza sentados como mirando y me pareció sospechoso. Por lo mismo, me devolví puse llave a la reja y al subir al auto, los tipos se paran inmediatamente. Quise escapar, no pude, me abordan y se me tiran encima".

"Yo agarré a uno y le digo '¿Qué estás haciendo?' Porque no tenían más de 13 ó 14 años, y en ese momento me arrebatan la llave y lo único que pensaba era en Mateo (su hijo de 8 años) porque decía 'si hago algo, me van a disparar'. El tipo me miraba con cara desafiante, el que iba con el arma, me apuntaba para que no me acercara y yo sólo gritaba", agregó al recordar el violento episodio.

El asalto dejó extremadamente preocupada a la familia víctima. El esposo de Jocelyn incluso comentó que, conscientes de los constantes asaltos en el sector, pensó en comprar un arma.

Video capta violento accionar de banda de menores de edad

¿Qué dijo la autoridad?

Según las cifras, los viernes y domingos son los días donde más se producen robos con intimidación, precisamente una de las jornadas en las que se produjo esta nueva modalidad de portonazo.

Tras tomar conocimiento del hecho, el alcalde Rodolfo Carter comentó: “Queremos que haya justicia pronto para que las personas puedan dormir tranquilas, no puede ser que La Florida siga gastando recursos que deberían destinar en otras cosas por la tarea de seguridad mal hecha”.

Por otro lado, desde la municipalidad anunciaron que se instalarán tres mil cámaras de televigilancia y que reforzarán la presencia de carabineros y personal de seguridad.