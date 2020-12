Un traumático episodio vivió una madre junto a su pequeño hijo en la comuna de La Florida, cuando fueron víctimas del ataque de un grupo de menores de edad, que actuando como una verdadera "manada" realizó un nueva modalidad de portonazo robando su vehículo y pertenencias de su trabajo.

El hecho se regitró a las 17:00 horas del pasado domingo en el sector Jardines de la Viña, a los pies del cerro Panul, cuando la mujer identificada como Jocelyn fue abordada por seis adolescentes, quienes la rodearon y procedieron a asaltarla en las afueras de su hogar, cuando se aprestaba a dirigirse a un cumpleaños.

El complicado momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, que muestraron cómo el grupo de menores se abalanzan sobre la familia para perpetrar el delito.

"No tenían más de 13 o 14 años"

La situación generó la conmoción de la mujer, quien se vio sorprendida por la violencia y la edad de los asaltantes, ya que se trató de menores de entre 14 y 17 años.

Al verla salir de su casa, los jóvenes, que se trasladaban a pie, rodearon el vehículo y a los gritos la hicieron descender del auto. Esto generó el forcejeó con uno de ellos, que la llevó incluso a quitarle parte de su ropa y un jockey a uno de los asaltanes, pero que terminó cuando otro de los individuos sacó un arma de fuego, la amenazó y le quitó sus llaves para darse a la fuga.

Sobre lo ocurrido, Jocelyn en conversación con Meganoticias contó que "al salir veo que hay un grupo de grupo de niños entre 13 y 16 años en la plaza sentados como mirando y me pareció sospechoso. Por lo mismo, me devolví puse llave a la reja y al subir al auto, los tipos se paran inmediatamente. Quise escapar, no pude, me abordan y se me tiran encima".

"Yo agarré a uno y le digo '¿Qué estás haciendo?' Porque no tenían más de 13 ó 14 años, y en ese momento me arrebatan la llave y lo único que pensaba era en Mateo (su hijo de 8 años) porque decía 'si hago algo, me van a disparar'. El tipo me miraba con cara desafiante, el que iba con el arma, me apuntaba para que no me acercara y yo sólo gritaba", agregó al recordar el violento episodio.

Video capta violento accionar de banda de menores de edad

Se buscan el auto y analizan material genético de la ropa

Tras lo ocurrido, la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó con las diligencias para dar con el paradero del vehículo y los asaltantes cuyos rostros ya buscan ser identificados, gracias al registro audiovisual y a que los agresores no portaban mascarillas.

A esto, se suma el testimonio clave del menor, de 8 años, víctima del episodio, quien recuerda detalles de los atacantes como su vestuario y modo de hablar.

Además, se perician la polera y el gorro perteneciente a uno de los asaltantes en búsqueda de material genético para detener a los culpables de este violento delito.