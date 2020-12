¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, confirmó este martes que las vacunas contra el coronavirus en Chile serán "gratuitas y voluntarias".

El secretario de Estado confirmó por primera vez el programa que beneficiará a los grupos de riesgo, como médicos y transportistas y luego a mayores de edad y enfermos crónicos.

¿Qué dijo Piñera?

Por medio de un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda, el mandatario aseguró que "las vacunas van a ser gratuitas y voluntarias. Nuestra meta es iniciar el proceso de vacunación durante el primer trimestre del próximo año".

El ministro de Salud, Enrique Paris, también se dio el tiempo de referirse a un eventual rebrote en enero, instancia en la que llamó a la calma.

"Si yo digo que no va a pasar nada, me van a criticar. Si yo digo que va a venir una segunda ola, me van a criticar", comenzó diciendo el secretario de Estado.

En este sentido, expresó que "lo que yo quiero es que la población entienda que si no se cuidan, puede llegar a producirse una segunda ola, tan importante como la que estamos viendo en Europa".

Plan del Gobierno

Según el propio ministerio, ya se está trabajando en una estrategia con tres escenarios. El peor equivale a 9 mil contagios diarios.

Aunque no se han revelado los detalles, Paris dio a conocer que "habrá restricciones de movilidad y aforo" en Navidad y Año Nuevo.

Incertidumbre en el turismo

Luego que el Minsal diera a conocer que ya está trabajando en una estrategia, se encendieron las alarmas en el mundo del turismo, área que se ha visto afectada por la pandemia.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, sostuvo que "si sigue con un comportamiento en aumento del número de casos, podemos tener una situación más compleja durante el mes de enero en la Región Metropolitana".

Sin embargo, en la región de Valparaíso ya hay incertidumbre respecto a lo que podría ocurrir el próximo verano, en caso de que haya restricciones de desplazamiento para viajar de un lugar a otro ante un eventual rebrote.

"Es súper difícil poder proyectar. Nuestro aliado común es la incertidumbre", expuso la gerenta general de Hotel Gala Valparaíso, María Teresa Solís.

Ver cobertura completa