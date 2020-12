¿Qué pasó?

El senador Francisco Chahuán (RN) hizo un llamado al Gobierno a dejar la "intransigencia" y llegar a un acuerdo pronto por el proyecto para el segundo retiro del 10%, que ya se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, luego de ser aprobado por mayoría en el Senado.

¿Qué dijo Chahuán?

"Tal como lo planteé en el Senado, donde se pidió que ese debate fuera dejado para la Cámara de Diputados, yo vuelvo a pedir que el proyecto no se trabe innecesariamente y para eso hay que terminar con la inflexibilidad y fijar en $2,5 millones hacia arriba el monto para comenzar a cobrar impuestos. El espíritu del acuerdo logrado en el Senado era sacar adelante este proyecto y apoyar a las familias y eso se debe respetar. Si la traba son los impuestos a los primeros tramos, entonces se debe eliminar y cobrar solo a los que perciben mayores ingreso", argumentó Chahuán.

El senador reiteró que "la intención de los parlamentarios de Chile Vamos es sacar adelante lo más rápido posible el segundo retiro, el cual por ser iniciativa del Gobierno no tendrá que pasar por el Tribunal Constitucional (TC)".

No obstante, "se deben subsanar a la brevedad esas diferencias y escollos para que el proyecto sea votado favorablemente en la Comisión y luego en la sala de la Cámara a más tardar este jueves", señaló Chahuán.

Chile Vamos pide flexibilidad

Las palabras de Chahuán se dan en un contexto en el que desde Chile Vamos solicitan al Gobierno flexibilizar su postura. La tarde del lunes se conoció que nueve diputados, entre ellos, Álvaro Carter, Tomás Fuentes, Jorge Durán y Erika Olivera, pidieron modificar la propuesta del segundo retiro y no cobrar impuestos.

“Sabemos que los ciudadanos no deben pagar esta crisis con el dinero de sus pensiones, pero en el entendido que el Estado llega tarde con ayudas a la población y que son insuficientes, ¿qué hacer? No podemos y no debemos permitir esto. Creemos que se pueden cobrar impuestos a aquellos que deseen retirar ese 10%, pero excluyendo a quienes están entre el primer y cuarto tramo del impuesto”, solicitan.

