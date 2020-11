¿Qué pasó?

La Defensoría de la Niñez se refirió a la polémica que causó el video de la Campaña de Derechos 2020, el cual cuenta con una canción que llama a "saltarse todos los torniquetes", frase que sería una "metáfora", según explicó el organismo.

El video musical causó polémica en redes sociales, ya que muchos apuntan a que se hace referencia a las evasiones masivas al Metro de Santiago, las mismas que dieron origen al estallido social del 18 de octubre del año 2019.

¿Qué dijo la Defensoría de la Niñez?

A través de un hilo de Twitter, el organismo explicó que: "MC Millaray es una artista adolescente, mapuche, que ha encontrado en la música la manera de alzar la voz por sus pares. Escribe lo que siente y lo que ve, nosotros la invitamos a participar, sin pautas, abriéndole el espacio para que dijera lo que piensa, ve y siente, por supuesto con sus propias palabras y estilo. De eso se trata la canción, por cierto, de abrirnos a la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes".

"Escogimos lanzar la campaña con una canción y, como tal, ésta utiliza recursos propios del género, como son las metáforas. 'Saltarse los torniquetes' es una de esas metáforas, que llama a traspasar todos los obstáculos que la infancia y la adolescencia viven Chile para ser respetados como sujetos de derecho, con voz propia que merece ser escuchada", aseguró.

"La canción busca relevar la participación efectiva e incidente que niños, niñas y adolescentes, deben tener para terminar con su invisibilización en todas las materias que les afectan, incluyendo el proceso constituyente", sostuvo.

Algunos puntos sobre "El llamado de la naturaleza"

Costos de la campaña

El organismo señaló que: "La canción y el video tuvieron un costo de $7 millones, aproximadamente, y forman parte del lanzamiento de nuestra Campaña Anual de Derechos, al cumplirse 30 años de la ratificación por Chile de la Convención de Derechos del Niño".

"La campaña anual de derechos (completa) tiene un presupuesto de $74 millones y fue adjudicada por Mercado Público (Gran Compra Convenio Marco). Incluye esta canción/video clip, otros 21 videos y gráficas sobre cada una de las categorías de Derechos de la CDN, publicidad y durará hasta mayo", concluyó.

"Saltarse todos los torniquetes"

La canción titulada, "El llamado de la naturaleza", es interpretada por el exintegrante de la banda "Chancho en Piedra", Jaco Sánchez (Pablo Ilabaca), y la joven artista nacional MC Millaray.

Una parte de la letra de la producción musical señala: "Ya se derrumbó toda esa falsa moral, las pancartas lucen la demanda social. Siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes, así el proceso constituyente tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz".

"Marcha junto a tu estrella, grita fuerte, tú puedes opinar. Que se vea esa bandera de igualdad, con la frente en alto, el mundo hay que cambiar. Demanda tus derechos, late fuerte el pueblo original, el llamado de la naturaleza, el brillo de tu esencia nadie puede ignorar", agrega.

En la intervención de MC Millaray, quien además añadió versos en mapudungún, se escucha: "No queremos ver la violencia de manera sistemática por culpa de la invisibilización y por los que la normalizan. Infancia libre y sin represión, mapuche o no. Hoy la niñez alzó la voz para decir que ya no, que ya calló. No permitiremos que silencien nuestra opinión, toma mi mano y caminemos junto a la revolución. Crearemos, estamos creando nuestra propia rebelión".