¿Qué pasó?

Una campaña de la Defensoría de la Niñez desató polémica en las redes sociales, tras hacer referencia a las evasiones masivas al Metro de Santiago que dieron origen al estallido social del 18 de octubre del año 2019.

Se trata de un video musical lanzado este lunes, el que es parte de la Campaña de Derechos 2020 y tiene como objetivo -según el organismo- "empoderar a los niños y adolescentes en su derecho a participar".

Lo anterior se enmarca en la conmemoración de los 30 años de la ratificación de Chile a la Convención de los Derechos del Niño.

PD: el video fue grabado cumpliendo todas las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, agregando otras adicionales. Artistas, tanto cantantes como bailarin@s, prescindieron de la mascarilla solo al momento de grabar, no así el personal de staff, usándola en todo momento. — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) November 30, 2020

"Saltarse todos los torniquetes"

La canción titulada, "El llamado de la naturaleza", es interpretada por el exintegrante de la banda "Chancho en Piedra", Jaco Sánchez (Pablo Ilabaca), y la joven artista nacional MC Millaray.

Una parte de la letra de la producción musical señala: "Ya se derrumbó toda esa falsa moral, las pancartas lucen la demanda social. Siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes, así el proceso constituyente tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz".

"Marcha junto a tu estrella, grita fuerte, tú puedes opinar. Que se vea esa bandera de igualdad, con la frente en alto, el mundo hay que cambiar. Demanda tus derechos, late fuerte el pueblo original, el llamado de la naturaleza, el brillo de tu esencia nadie puede ignorar", agrega.

En la intervención de MC Millaray, quien además añadió versos en mapudungún, se escucha: "No queremos ver la violencia de manera sistemática por culpa de la invisibilización y por los que la normalizan. Infancia libre y sin represión, mapuche o no. Hoy la niñez alzó la voz para decir que ya no, que ya calló. No permitiremos que silencien nuestra opinión, toma mi mano y caminemos junto a la revolución. Crearemos, estamos creando nuestra propia rebelión".

Críticas

La alusión a evadir el pasaje del transporte público, con la frase "saltarse todos los torniquetes", causó críticas.

La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, dijo: "Más que a saltarse torniquetes, la invitación debiese ser a participar, a involucrarse, y a construir juntos el país que soñamos. La violencia no es el medio para exigir el respeto de los derechos".

Añadió que: "Creemos en la participación de niños, en la libertad de expresión, en que deben ser escuchados e incidir en las materias de Chile pero en un ambiente seguro y adecuado, sin poner en riesgo su integridad física y psíquica. El llamado de la naturaleza no puede ser incitar la violencia".

Respecto de la polémica por el video de la Defensoría de la Niñez, llamando a “saltar torniquetes”, queremos manifestar nuestra preocupación [abro hilo] — Carol Bown (@CarolCBown) November 30, 2020

El presidente del Partido Repúblicano, Jose Antonio Kast, por ejempló, cuestionó la letra: "¿Va a decir algo Metro de Santiago, Luis de Grange (presidente de Metro), sobre este llamado explícito a saltarse torniquetes? ¿La ministra de Transportes, Gloria Hutt?".

"¿Cómo es posible que la supuesta defensora de la Niñez haga una publicidad tan escandalosa?", añadió.