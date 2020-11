¿Qué pasó?

El diputado Jorge Durán (RN) hizo un llamado al Gobierno y a sus pares en el Congreso a acelerar la tramitación del proyecto del Ejecutivo de un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP.

Esto, luego que el Senado aprobara la iniciativa durante la semana, pasando a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

¿Qué dijo Durán?

“Estamos contra el tiempo para aprobar este proyecto, no podemos perder la oportunidad de responder a las expectativas de quienes no tienen otra opción que recurrir a este segundo retiro que, además, es voluntario. Solo quien necesite sacar su dinero tendrá que tributar”, señaló el parlamentario acerca del punto de pago de impuestos, que podría alargar la discusión en la Cámara Baja.

“Por favor, no sigamos entrampados en revanchismos ideológicos que no tienen sentido, no validemos el malestar y la desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política con este tipo de señales y busquemos un punto de encuentro”, agregó.

El punto de los impuestos

El pago de impuestos que estipula el proyecto del Gobierno, para quienes perciban más de 690 mil pesos mensuales, es una de las aristas que se tratará en la comisión de Trabajo de la Cámara, donde este y otros detalles de la iniciativa serán revisados antes de su despacho para la votación en Sala.

En ese contexto, Durán apuntó “al diputado Matías Walker (DC) y a la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans (CS), a tener sentido común y urgencia del tiempo. Los invito a sacar la calculadora y comprobar el costo beneficio de aprobar antes de Navidad este segundo retiro”.

“Es cierto que no es momento de pagar impuestos, considerando que el desempleo y endeudamiento afectan hoy a tantas familias, pero la verdad es que solo ocho de cada diez personas tributa en el país, y el mecanismo que propone el Ejecutivo es la regla general del impuesto a la renta en el país, que grava de forma escalonada las rentas de las personas a partir de los $688 mil mensuales”, explicó Durán.

“Les pido a mis colegas que vean de manera positiva esto, ya que los recursos que se recauden servirán para financiar nuevos bonos y el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)”, finalizó.