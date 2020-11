¿Qué pasó?

Una testigo del trágico accidente ocurrido este viernes en la autopista Vespucio Norte, en donde el conductor de una motocicleta perdió la vida tras un choque y una enorme caída, relató cómo se vivió el hecho.

¿Qué dijo?

Antonella Badilla trabaja debajo del paso sobre nivel que hay en el sector, por lo que fue testigo presencial de todo lo ocurrido y lo que vino después.

"Sonó un impacto muy fuerte y ahí fue cuando vimos caer la moto. Fue horrible. Yo llamé a la ambulancia", contó.

"Estábamos todos llorando, porque el impacto fue muy fuerte y, a pesar de que no era una persona que nosotros conocíamos, pudo haber sido un familiar, un amigo... Es doloroso", agregó.

El hecho

El accidente ocurrió a las dos de la tarde en Américo Vespucio Norte, justo en el sector de Los Libertadores.

La secuencia es resultado de una serie de maniobras: un camión detenido en la pista lenta, varios vehículos intentando adelantarlo. Uno de quienes lo logra, cruza a la pista siguiente, por donde venía conduciendo su moto Ignacio Videla Gatica, de 47 años.

Los especialistas apuntan a un problema de diseño de la ruta como posible gatillante de la colisión.

"Hay una serie de elementos que se van desencadenando trágicamente, pero todo parte por el hecho de que el camión está detenido en un lugar donde no debería estar y es porque la berma no existe. Y, al no existir la berma, las personas que quedan en pana o cualquier persona, queda expuesta a una condición de altísima inseguridad", explicó Ariel López, magister en urbanismo.

El probable exceso de velocidad es uno de los factores que investiga personal de la SIAT de Carabineros en busca de las causas y responsabilidades. Las cámaras de seguridad también serán clave para determinar el origen de la colisión.