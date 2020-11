La aprobación en el Senado del proyecto del Gobierno para el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales de la AFP sigue siendo materia de controversia entre oficialismo y oposición, a la espera que la moción sea revisada este lunes 30 de noviembre en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Uno de los principales puntos de conflicto es el impuesto fijado por el Ejecutivo a ciertos tramos de los afiliados que hagan la extracción del dinero destinado a paliar la crisis económica derivada del coronavirus.

"Se cobran impuesos cuando se rebajan multas al fisco"

La senadora Ximena Rincón (DC) admitió que se ve complicado que el Ejecutivo revise este ítem al proyecto. En entrevista con Meganoticias Conecta, sostuvo que "podrían haber tomado la indicación que se presentó, que no es susceptible ningún tipo de desgravamen al retiro del 10%. El Gobierno no lo quiso hacer y esas son las virtudes que tenía la reforma constitucional que se rechazó", en referencia a la propuesta de la oposición que no se aprobó y ahora pasará a Comisión Mixta.

"Lamentablemente el Gobierno no logró entender que los mensajes que la política le manda la ciudadanía son erráticos. Insistimos que hay que cobrarle impuestos a los que retiren y esas son personas que están sobre los 670 mil pesos de sueldo. Es una contradicción, cuando se rebajan impuestos y multas a personas que han defraudado al fisco en grandes cantidades de dinero", admitió.

"El 80% no pagaría el impuesto"

Por su parte, el senador Juan Castro (RN) defendió el proyecto del Ejecutivo y dio su mirada al cobro de impuesto que implicará el eventual retiro de fondos.

"De cada 10 trabajadores, ocho no pagan impuestos y cuando se habla de cobrar impuestos es para los sueldos más altos. En la Cámara de Diputados se puede hacer una indicación para rebajar aquellos sueldos bajo los dos millones o dos millones y medio de pesos, es muy posible", aseveró el parlamentario.

"Este es un buen proyecto que tiene la posibilidad que se entreguen estos recursos. La reforma constitucional no es la herramienta para entregar los recursos a los cotizantes", agregó Castro.

"Ojalá que el retiro lo saquen rápido"

Sobre los plazos establecidos para la entrega de dineros, que será en 15 días hábiles para el primer 50% del monto, y 15 días hábiles más para la entrega de la otra mitad de los recursos, la senadora Ximena Rincón hizo un llamado a la urgencia para promover esta ley.

"Efectivamente estamos contra el tiempo respecto de los plazos el Gobierno. Cualquier modificación que se hiciera en la Cámara de Diputados debe hacerse con indicación del Ejecutivo y, de hacerse, tendríamos que irnos a un tercer tramite para su aprobación", aseveró la parlamentaria.

"Las AFP están preparadas y saben cómo hacerlo. Le pediría al Gobierno, que ya que no quiere cambiar su posición, ojalá que lo saque rápido porque hay familias que lo necesitan. Este no es un tema de Navidad, este es un tema de angustia de lo que pasará en los próximos días ante deudas y pagos que necesitan realizar muchas familias", declaró.

Sobre este mismo tema, el senador Juan Castro sentenció que "la esta semana que viene se va a ver el proyecto y las personas deben tener la confianza que los recursos se entregarán durante el mes de diciembre".

