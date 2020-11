El Gobierno, en palabras del Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dio su mirada a la aprobación del proyecto del Ejecutivo al segundo retiro del 10% de los fondos de AFP, tras la votación a favor en el Senado, quedando a un paso legislativo para convertirse en ley.

"Acá lo que estaba en discusión no era el retiro del 10%, sino que el respeto a nuestra institucionalidad, por medio de la forma y las reglas en que deben hacerse las cosas en una democracia que queremos cuidar", aseveró.

"Nosotros estamos satisfechos que se haya aprobado en el Senado la vía constitucional, la reforma legal impulsada por el Ejecutivo", agregó.

"No hay que ir creando una Constitución paralela"

Sobre el rechazo en votación previa en el Senado a la reforma constitucional presentada por la oposición, el ministro fue enfático en señalar que "no conversa con el cuerpo permanente de la Constitución".

"La reforma constitucional fue rechazada porque va creando una constitución paralela, en momentos que la ciudadanía exigió una nueva constitución redactada por representantes electos".

"Esta constitución paralela lo que hace es inundar una serie de atribuciones que son privativas del Presidente de la República y estas facultades privativas, son todas las que tienen que ver en materia de gasto público, impuesto y seguridad social, que son invadidas por esta reforma", añadió.

Aseveró también que "lo que estaba en juego acá, era saber cuáles son los bordes y los límites entre los distintos poderes del Estado".

"No hay un súper impuesto"

Consultado sobre la indicación presentada, pero declarada inadmisible, para eximir del pago de impuestos a las personas con más bajas rentas que retiren parte de sus fondos previsionales, Briones aclaró que "estas materias son facultades exclusivas del Presidente de la República”.

“Dejemos de inventar cosas, acá no se están creando impuestos. No es verdad que las personas que retiren van a pagar un súper impuesto, eso no es así, hablémosle a las personas con la verdad”, indicó.

Bajo este tema, el personero señaló que quienes ganan entre 700 mil y 1 millón de pesos, deberán pagar cerca de 40 mil pesos por retirar $1 millón de los fondos de las AFP.

Además, justificó la medida, sosteniendo que “una persona que gana un millón y medio de pesos, nos guste o no, está dentro del 10% más rico de este país”.

Ver cobertura completa