La familia de Byron Díaz Barraza expresó el dolor por la muerte del joven e 18 años que sufrió una falla cardíaca producto de una electrocutación al manipular una maquinaria en su colegio, al que había vuelto recientemente luego de meses de clases en línea debido a la pandemia.

Si bien la investigación de las circunstancias en las que el estudiante perdió la vida, su madre adelantó que tomarán acciones legales por lo qure consideran un actuar negligente de la Escuela Industrial Las Nieves, donde estudiaba Byron-

"Estaría aquí con nosotros"

Karen Barraza, madre de Byron, exige que el establecimiento entregue respuestas por esta fatal situación: "Queremos saber qué fue lo que le pasó realmente a nuestro hijo. Quiero saber cuánto se demoraron en hacer todas las acciones para seguir un protocolo".

"A lo mejor podrían haber actuado por iniciativa propia: haber tomado a mi hijo en un auto y llevarlo al hospita, no esperar una ambulancia durante media hora", manifiesta.



"Mi hijo estaría vivo, estaría aquí con nosotros. Él se fue feliz y ellos me lo entregaron muerto. No lo podré ver más, solo en una foto. Nos quitaron parte de nuestra familia, nos arrebataron a mi hijo por las negligencias", agrega.

Acciones legales

"Este año no tuvieron ninguna clase práctica, se supone que ahora iban a ser teóricas, no tirarlos a los leones con maquinarias. Estuvieron nueve meses fuera del colegio y al tiro los dejaron con máquinas", reclama la madre.

Frente a esta situación, Karen anunció que tomará acciones judiciales contra el liceo: "Es mi hijo, me lo entregaron muerto y no actuaron como papás. Incluso si no lo fueran, una persona actúa por coherencia, lógica, cómo lo van a dejar morir".

"El director me dijo que llamaron a muchas ambulancias y que la enfermera se consiguió una con su yerno en el hospital, por eso llegó. Yo me pregunto: ¿y si la enfermera no hubiese tenido el contacto? Mi hijo se muere en el colegio", señaló.