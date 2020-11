Un triste accidente ocurrió durante la tarde de este lunes en la comuna de Puente Alto, pues un estudiante de cuarto medio del Liceo Industrial Las Nieves falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras estaba en clases.

En específico, se trata del joven Byron Díaz Barraza, quien estaba en un taller que incluía la manipulación de elementos electrónicos en el momento en que ocurre el accidente.

Según informó la Policía de Investigaciones, tras lo ocurrido fue trasladado al Hospital Sótero del Río, lugar donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Familia denuncia negligencias

Karen Barraza, la madre de Byron, exige que el establecimiento entregue respuestas por esta fatal situación: "Queremos saber qué fue lo que le pasó realmente a nuestro hijo. Quiero saber cuánto se demoraron en hacer todas las acciones para seguir un protocolo".

"A lo mejor podrían haber actuado por iniciativa propia: haber tomado a mi hijo en un auto y llevarlo al hospita, no esperar una ambulancia durante media hora", manifiesta.



"Mi hijo estaría vivo, estaría aquí con nosotros. Él se fue feliz y ellos me lo entregaron muerto. No lo podré ver más, solo en una foto. Nos quitaron parte de nuestra familia, nos arrebataron a mi hijo por las negligencias", agrega.

Liceo retornó este lunes a clases

Precisamente este lunes, el Liceo Las Nieves retornaba a clases presenciales después de meses de suspensión por la pandemia del coronavirus. Por lo mismo, las clases iban a ser solo teóricas por ahora.

"Este año no tuvieron ninguna clase práctica, se supone que ahora iban a ser teóricas, no tirarlos a los leones con maquinarias. Estuvieron nueve meses fuera del colegio y al tiro los dejaron con máquinas", reclama la mujer.

Anuncian acciones judiciales

Asimismo, Karen anunció que tomará acciones judiciales contra el liceo: "Es mi hijo, me lo entregaron muerto y no actuaron como papás. Incluso si no lo fueran, una persona actúa por coherencia, lógica, cómo lo van a dejar morir".

"El director me dijo que llamaron a muchas ambulancias y que la enfermera se consiguió una con su yerno en el hospital, por eso llegó. Yo me pregunto: ¿y si la enfermera no hubiese tenido el contacto? Mi hijo se muere en el colegio", señaló.

Apoderados acusan maquinarias en mal estado

Durante la noche de este lunes, cerca de 40 apoderados se congregaron en las afueras del liceo para velar a Byron. En ese contexto, los apoderados denunciaron otras negligencias por parte del recinto educacional.

"Las máquinas no estaban en buen estado. Los niños no debieron haber vuelto a clases, con lo de la pandemia una no está segura si hicieron o no mantención", dijo una apoderada.

"Hay preocupación e indignación por todo lo que está ocurriendo. Da para pensar cuáles fueron las medidas que ellos utilizaron para la vuelta a clases", añadió otra joven.