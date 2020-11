La exministra de Educación, Mariana Aylwin, aclaró cualquier malentendido con respecto al estado de salud de su madre, la ex primera dama Leonor Oyarzún, tras la aparición en redes sociales de informaciones equivocadas al respecto.

La hija de Patricio Aylwin se expresó a través de su cuenta de Twitter para no dejar dudas al respecto.

¿Qué dijo?

"No sé de dónde salió la noticia, pero nuestra mamá no solo no ha fallecido, sino que se encuentra muy bien para sus años y después de superar el COVID (sic)", dijo en la red social.

Al finalizar, agradeció la preocupación: "Gracias igual por las manifestaciones de cariño”.

No se de donde salió la noticia pero nuestra mamá no solo no ha fallecido sino se encuentra muy bien para sus años y después de superar el COVID. Gracias igual por las manifestaciones de cariño — Mariana Aylwin (@maylwino) November 24, 2020

Cabe recordar que Leonor Oyarzún, de 101 años, es orientadora familiar y juvenil.