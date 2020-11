¿Qué pasó?

El diputado Matías Walker (DC) informó este domingo que defenderá el proyecto de segundo retiro del 10%, tras el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC).

El parlamentario comunicó que, junto a la senadora Ximena Rincón (DC), acudirá al TC en favor de esta iniciativa que se encuentra en tramitación en el Congreso.

La misma senadora indicó esta tarde que ya se tomó contacto con un abogado, para que asuma la defensa del segundo retiro de los fondos previsionales.

¿Qué dijo Walker?

"El requerimiento del Gobierno ante el TC nos parece insólito porque de alguna manera se enfrenta el Gobierno a millones de afiliados que lo único que quieren es un segundo retiro del 10%", expresó.

El diputado recalcó que "nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional a defender este proyecto, que soberanamente, incluso, ha sido validado por unanimidad en el Congreso Nacional".

"Vamos a acudir con la senadora Ximena Rincón para hacernos parte frente a este requerimiento del gobierno y vamos a tener el apoyo del destacado abogado constitucionalista Tomás Jordán", recalcó.

Malos argumentos del Gobierno para recurrir al TC. Congreso está ejerciendo por amplia mayoría su poder constituyente derivado para regular ejercicio de la seguridad social durante la pandemia. Iniciativa exclusiva del ejecutivo es respecto a proyectos de ley #NosVemosenelTC pic.twitter.com/mJWDbgA5tx — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) November 22, 2020

La reacción de Rincón

Por su parte, Rincón expuso que "¿por qué Presidente usted no recurrió (al TC) en el primer retiro?".

"¿Cuál es la razón hoy día de inconstitucionalidad que no existió en el primero? Creo Presidente que su actitud no se entiende. No da soluciones a las familias de nuestro país", cerró.

Presidente cuál es el criterio? Por qué el primer retiro era constitucional y el segundo no? Póngase por una vez en el lugar de chilenos y chilenas pic.twitter.com/L97dxGgp0C — Ximena Rincón (@ximerincon) November 22, 2020

Comunicado del Gobierno

La decisión del Gobierno fue informada por medio de un comunicado, donde se entregaron las razones para ir al TC.

"Algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución", se indicó en el escrito.

Además, se sostuvo que "esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto público, seguridad social e impuestos".

"Para evitar esta mala práctica, el Gobierno ingresó hoy al Tribunal Constitucional un requerimiento para que declare inconstitucional el Proyecto presentado por un grupo de diputados, respecto a un nuevo retiro de fondos previsionales", se agregó.

Hoy, el Pdte @sebastianpinera presentó requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por proyecto de reforma que permite nuevo retiro de fondos previsionales. Más en: https://t.co/BmjNZm48HV pic.twitter.com/T27ZDX7Iv0 — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) November 22, 2020

