Marcela Arriagada aún no supera el dolor de perder a su hijo y poco le interesa la millonaria indemnización que recibirá, luego que el 7° Juzgado Civil de Santiago ordenara al fisco a pagar más de $3.000 millones a familiares de los internos fallecidos.

Bastián, de 22 años, fue una de las víctimas que murió al interior de la cárcel de San Miguel tras el incendio del 8 de diciembre de 2010, sin embargo, su caso cobró notoriedad porque llegó hasta ahí por vender CDs en la calle.

¿Qué dijo?

La mujer señaló que “durante todo este tiempo he tratado de salir adelante, trabajando, con la pena siempre presente porque nunca voy a olvidar a mi hijo, pero dejándola un poco escondida”.

“He perdido varios trabajos porque me derrumbo a veces. De hecho cerré todo lo relacionado con la justicia. La borré de mi cabeza, porque ni toda la plata del mundo me va a traer de vuelta a mi hijo”, indicó.

A ella junto a sus hijos les corresponde una indemnización de $45 millones, no obstante, aseguró que “no me interesa la plata, no me interesa nada. Mis hijos han sufrido una enormidad y a la más chica le ha tocado ver todo mi proceso. No espero nada de nada y sigo sin esperar nada".

A juicio de Marcela, Bastián “nunca debió morir en ese lugar. A Bastián lo detuvieron por vender CDs en la calle, le pasaron una multa, no fue a firmar y por eso lo encerraron con los presos más peligrosos de la cárcel. ¿Cómo es posible que un vendedor ambulante muera así?, ¿por vender CDs?”, consignó LUN.

El fallo

Cabe señalar, que el tribunal ordenó al fisco pagar una indemnización a familiares de 72 internos fallecidos y 13 reclusos que sobrevivieron al incendio.

La sentencia estableció “la responsabilidad del Estado por falta de servicio”, tras lo cual se ordenó el pago de una indemnización total de $3.789.500.000, los que serán distribuidos en montos que van desde $3 millones a $112 millones, según el grupo familiar o afectado.