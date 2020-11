Ante la presentación del proyecto de ley de retiro del 10% por parte del Gobierno, el foco de la atención se sitúa en si los senadores de Chile Vamos que anunciaron su apoyo al primer proyecto -que ya fue despachado a Sala- mantendrán su decisión de aprobar el texto emanado desde la Cámara de Diputados.

Hasta ahora, cinco integrantes oficialistas de la Cámara Alta habían confirmado su voto a favor de la iniciativa impulsada, entre otros, por la diputada Pamela Jiles. Se trata de Iván Moreira (UDI), José Miguel Durana (UDI), David Sandoval (UDI), Juan Castro (RN), Manuel José Ossandón (RN).

Durante esta jornada, la mayoría de los parlamentarios mencionados se refirieron a la iniciativa del Ejecutivo, señalando la necesidad de que sea objeto de cambios para contar con su apoyo. Solo resta conocer la postura de Castro.

¿Qué dijo Moreira?

"Votaremos en consciencia, como siempre, y vamos a votar a todo evento por el segundo retiro del 10% cuando corresponda", señaló Iván Moreira en el Congreso, añadiendo que "esperamos que el Gobierno no nos ponga en una situación difícil".

Con respecto al proyecto del Gobierno, Moreira sostuvo que "necesitamos que este segundo retiro sea en 30 días y espero, para tomar la decisión correcta, que el proyecto que ha enviado el Gobierno se corrija, que se pague en el mes de diciembre el segundo retiro del 10%, que se aumente a 150 UF, es decir, 4.350.000 pesos el retiro y que sea sin reintegro, sin autopréstamo, si alguien voluntariamente quiere hacerlo, lo puede hacer, pero no puede ser una exigencia".

Tras esto, sostuvo que "nosotros apoyamos siempre y cuando llegue este segundo retiro del 10% en el mes de diciembre, porque entendemos que el Gobierno va a ir al Tribunal Costitucional por el otro proyecto y lo que nosotros no queremos es demorar un proceso legislativo".

José Miguel Durana

Por su parte, Durana sostuvo que "yo me allano al proyecto de ley, porque efectivamente creo que no podemos seguir con nuevos retiros y con nuevas amenazas de que en marzo, junio o septiembre del próximo año van a seguir con este tipo de reformas que lo único que logran es terminar con la capitalización individual".

"Lo único que debería cambiar es que no sea un autopréstamo, de tal manera de que sea absolutamente voluntario el reintegro y por otro lado los plazos que se paguen en el mes de diciembre", declaró.

David Sandoval

Por su parte, el también UDI David Sandoval manifestó que "valoramos que el Gobierno haya presentado proyecto sobre el particular. Sin embargo, se debe corregir qu sea un autopréstamo, así como acotar plazos de retiro, dada urgencia que tiene el tema para las personas que más lo necesitan".

Manuel José Ossandón

El senador Manuel José Ossandón, en tanto, señaló a Radio Futuro que la iniciativa del Gobierno "tiene un montón de murallitas o cortapisas que no me parecen, como por ejemplo el reintegro obligatorio".

"Yo no estoy dispuesto a apoyar el proyecto del Gobierno en las condiciones que está. Si a ese proyecto se le mete tijera, o sea, se le sacan un montón de cosas que no me parecen y que sea un proyecto lo más parecido posible al que hoy se está viendo como reforma constitucional, me parece bien. Pero si hoy tuviera que votar cualquiera de los dos proyectos que están sobre la mesa, sin que los toquen, yo no estoy de acuerdo con el del Gobierno", sostuvo

Finalmente, manifestó que "estoy de acuerdo con la idea, el camino, pero a este proyecto hay que meterle tijera y sacarle un montón de restricciones. Depende de la oposición, porque ellos tienen la mayoría. Si ellos quieren realmente meterle tijera y hacer un buen proyecto del Gobierno vía ley y no reforma constitucional, eso sería lo ideal. Nosotros como senadores fuimos súper claros: no vamos a permitir que el retiro del segundo 10% se caiga".

