¿Qué pasó?

Este miércoles la senadora (DC) Ximena Rincón, criticó al Gobierno, luego de que el Presidente Sebastián Piñera, anunciara la posibilidad de recurrir al Triubunal Constitucional en el contexto de la discusión del proyecto de segundo retiro del 10%, aunque se abrió a la posibilidad de gravar ciertos tramos de la extracción.

¿Qué dijo?

La senadora sostuvo en Meganoticias Conecta que "no se entiende la actitud del Gobierno frente a un segundo retiro y no haberlo hecho en el primero y si el tema es un problema, por qué no pone soluciones sobre la mesa”.

“Lo que el Presidente debiera hacer, a mi juicio, es poner soluciones encima de la mesa, dar respuesta a los trabajadores y pensionados que están en situación de absoluta incertidumbre. Esto es una tónica que se repite en el Gobierno, no dar respuestas y solo poner problemas”, añadió.

Además, destacó que “el que maneja los recursos fiscales, el que podría dar respuesta a las familias de nuestro país sin tener que recurrir ellas a sus ahorros, es quien gobierna, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y él no ha puesto encima de la mesa ninguna solución para el drama que enfrentan las familias en nuestro país”.

"La única alternativa a la que nosotros podemos recurrir es a autorizar a las personas a que puedan usar sus ahorros, eso es dramático. Eso es sin lugar a dudas, afectar las pensiones, por eso, hombres y mujeres, tienen que tener la claridad de que si usan esta alternativa están afectado su pensión y la tienen que usar solo si la necesitan", planteó.

Pago de impuestos

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de que altas rentas paguen impuestos, Rincón señaló que "lo hemos conversado en este tiempo con distintos parlamentarios y creo que es un tema que hay que analizar (...). Parece razonable que los segmentos de mayores ingresos paguen impuestos según corresponda".

Sin embargo, agregó que "tratar de meter en la generalidad de casos a todos me parece que no corresponde, creo que la mayoría de los trabajadores están bajo el umbral de los que están afectos a impuestos y por lo tanto esta es una discusión más bien artificial".

Proyecto del Gobierno

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno presente su propio proyecto de retiro de fondos previsionales, aunque más acotado, la senadora dijo que "si fuera mejor y el proyecto nos sorprendiera, cosa que de verdad dudo, porque no nos ha sorprendido con buenas noticias, más bien con malas, uno nunca puede negarse a discutirlo pero hasta ahora no hemos visto ninguna propuesta seria del Gobierno para ayudar a las familias de nuestro país en ningún ámbito".

Respuesta a Larraín Matte

También se refirió a los dichos del presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, quien catalogó a los parlamentarios de simplistas, cortoplacistas y populistas, y que existe un parlamentarismo de facto.

"Yo le diría a Bernardo Que sería bueno que nos sentáramos a conversar, porque a lo mejor él no conoce y desde el desconocimiento hace estas afirmaciones. El único que puede enfrentar con medidas distintas la situación que viven millones de hombres y mujeres de nuestra patria es el Presidente de la República”, manifestó Rincón.

Asimismo, expresó que "desde la comodidad del hogar de Bernardo, donde no falta nada, opinar de esta manera sin ponerse en el lugar de hombres y mujeres que están con un drama porque pueden perder su vivienda, porque no tienen cómo pagar los estudios de sus hijos, porque no tienen qué comer ni cómo pagar las cuentas de la luz, el agua o el gas, es fácil opinar”.

