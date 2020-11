¿Qué pasó?

En la comuna de Ovalle, un grupo de lugareños encontró a un puma cachorro y pensando que era lo mejor decidieron "rescatarlo", sacándolo del territorio y trasladándolo hasta el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Sin embargo, la intervención de estas personas provocaron que el felino deba ser rehabilitado y no pueda ser devuelto a su hábitat natural.

El hecho

Fue en la noche del pasado jueves en que fue encontrado el puma de apenas dos meses de vida. En ese momento, el animal de casi dos kilos se encontraba hambriento, pero en perfectas condiciones.

Según los expertos, su reinserción a su hábitat no es una posibilidad, debido a su corta edad y al tiempo en que ha pasado fuera de su ambiente natural. Es por esto que deberá ser criado en el Centro de Rehabilitación del Zoológico Nacional, al que ya fue derivado.

"Posiblemente este animal podría haber sobrevivido, quizás su madre pudo haber encontrado a ese puma durante la noche. Cuando no intervenimos en la naturaleza permitimos que la naturaleza pueda conservarse de buena forma", señaló el director del Parque Metropolitano, Martín Andrade.

Recomendaciones

"Hacer un llamado a todas las personas que cuando se encuentren con fauna como un cachorro de puma, ojalá, salvo que ese animal esté herido, salvo que se vea en evidente mal estado de salud, que lo puedan dejar en su entorno", sostuvo Andrade.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, indicó: "Reiterar nuestro llamado, dado que se acaba de encontrar un cachorro puma en la región de Coquimbo, no alimentarlo, no interactuar, no domesticarlo. El servicio agrícola ganadero tiene la gente especializada para capturarlo y posteriormente rehabilitarlo para que pueda ser devuelto a su hábitat natural".

En caso de encontrarse con un ejemplar adulto de esta especie, la sugerencia es intentar parecer más grande que él, demostrarse agresivo y en ningún caso comenzar a correr.