¿Qué pasó?

Una serie de reacciones generaron los dichos del Presidente Sebastián Piñera, durante su exposición en una actividad de la Sofofa, sobre recurrir al Tribunal Constitucional, en medio de la tramitación del proyecto de segundo retiro del 10% de la AFP.

Reacciones

En relación a las declaraciones de Piñera, el diputado (DC) Matías Walker, sostuvo que “va a tener que llevar al Tribunal Constitucional a la unanimidad de la Cámara de Diputados, incluyendo a todos los diputados de Chile Vamos que validaron que a través de un artículo transitorio a la Constitución podamos regular el ejercicio del derecho a la seguridad social frente a una situación especial como es la pandemia”.

“El proyecto se aprobó por mucho más quórum de los dos tercios que el Gobierno requería para su aprobación, por lo tanto, Presidente Piñera, nos vemos en el Tribunal Constitucional, donde vamos a defender lo que hicimos en el Congreso para defender a la gente frente a la inacción del Gobierno que incluso le quitó a la gente el Ingreso Familiar de Emergencia”, añadió.

Por su parte, la diputada (PC) Camila Vallejo, dijo que “al Presidente de la República en general le molesta lo que tramita este Congreso. Ha amenazado con ir al Tribunal Constitucional pero al final no lo vemos tomando esas acciones. Amenazó con lo del 10% y no ha ido al TC, ha presentado vetos pero que después los termina retirando porque no tiene conducción ni liderazgo político”.

"Yo le pediría que ponga el énfasis en generar acuerdos", señaló en tanto la senadora (DC) Carolina Goic, quien agregó que "si hay algo que vemos una vez más es que llega tarde y llega mal y la falta de gestión política. Más que amenazas de recurrir al Tribunal Constitucional, diría ‘pongámonos de acuerdo’ y ver por qué llegamos a este segundo retiro del 10%”.

En tanto, el diputado (PS) Leonardo Soto, planteó: “Yo le preguntaría al Presidente Sebastián Piñera, si es una obligación (recurrir al Tribunal Constitucional), ¿por qué en el primer retiro del 10% no lo hizo?, ¿por qué ahora sí?, ¿cuál es la diferencia?, ¿por qué está aplicando la ley y la Constitución de manera discrecional y distinta para un caso y para el otro?”.

“Si fuera efectivamente su obligación, al parecer el Presidente Sebastián Piñera está aplicando la ley de manera discrecional y arbitraria y eso incluso, podría llevarnos a pensar que está bajo riesgo de una eventual acusación constitucional”, añadió.

Apoyos del oficialismo

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (RN), apoyó la idea de recurrir al Tribunal Constitucional: “El Gobierno a nuestro juicio está en su deber de ir al Tribunal Constitucional, no solo por este proyecto, sino para ver cómo se va a seguir legislando en el futuro”, afirmó.

A juicio del diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), "nos parece algo absolutamente necesario (...). Acá se descubrió por parte de la oposición, una martingala jurídica a través de la cual el Gobierno en la práctica va a estar depositado en los congresistas que van a la reelección”.

"Parlamentarimso de facto"

En la instancia donde habló Piñera, además el presidente de la Sofofa Bernardo Larraín Matte criticó la labor del Congreso señalando que era un "parlamentarismo de facto" y "populista".

Al respecto, el diputado Jaime Mulet (FRVS), manifestó que “resulta sorprendente que en la Sofofa, cuyo presidente es uno de los empresarios, cuyas empresas están acusadas de colusión (...), estén ahí dictando cátedra hacia el parlamento”.

Asimismo, expresó que "hoy la crítica la hacen al parlamento que frente a la falta de soluciones y de decisión del Presidente, la ha tenido que impulsar el parlamento, como es el caso del retiro del 10% de la AFP".

Mientras que el diputado Jorge Durán (RN), indicó que “si para algunos representantes del sector empresarial aprobar un segundo retiro del 10% es una medida populista, yo les pregunto ¿qué soluciones les podemos dar ahora y no mañana cuando sea demasiado tarde a miles de familias que están viviendo la peor crisis sanitaria y económica de sus vidas?”.

“Son momentos extremos de estrés y de angustia”, explicó Durán, quien añadió que “para estas personas no es populismo, es el único beneficio al que pueden acceder para salir adelante”.

